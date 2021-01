Öt olimpiai aranyérem tulajdonosa Keleti Ágnes tornász, az egykori sportoló 100. születésnapját ünnepelheti szombaton.

Maga Orbán Viktor is megemlékezett nemzetünk büszkeségére beszédében, amit a Facebookra töltött fel.

„A Jóisten küld nekünk, a múltban is küldött nagyszerű hősöket, akik példát mutattak, kiragadtak bennünket a mindennapok nehézségeiből. Példát mutattak kitartásból, elszántságból, fantasztikus teljesítményből, sőt hazaszeretetből is. Olyan hősöket, akiknek a tiszteletére többször is eljátszották a himnuszt és a dobogó tetején állva láthatták, ahogy a magyar zászló kúszik fel a legmagasabbra. Egy ilyen hőst köszöntünk ma 100. születésnapján. Isten éltesse és tartsa meg még sokáig erőben, jó egészségben Keleti Ágnest, Magyarország ötszörös olimpiai bajnokát és a Nemzet Sportolóját" – zárta beszédét Orbán Viktor.

Keleti Ágnes a Life.hu-nak korábban elárulta, sosem néz a múltba, mindig is inkább előre tekintett.