A népszerű brit magazin, a Cosmo új száma sokakat kiakasztott. Képein túlsúlyos nők szerepelnek, akik mellé azt írták, hogy a plussz kilók egészségesek. Az olvasók szerint ez több szempontból is felháboríró és ráadásul veszélyes is. Hiszen a jelenlegi járványhelyzetre való tekintettel sem lenne szabad ezt kommunikáni az emberek felé, mivel az elhízás most jelentősebb kockázati tényező lehet mint eddig valaha. Arról nem is beszélve, hogy a súlyfelesleggel rendelkező emberekre akár halálos is lehet a koronavírus - írja a Blikk.