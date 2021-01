A nagyszerű színész, Szabó Győző vendégként szerepelt a Világtalálkozó rádióműsorában, ahol elmondta, hogy még mindig képtelen elfogadni, hogy Gesztesi Károly nincsen többé.

"Ő egy nagyon furcsa örvénybe került be. Többek között ő is olyan volt, aki olyan örvénybe csúszott bele mind hazugság, mind egyéb örvénybe, akit egyetlen egy ember hívott fel, és az én voltam. Figyelmeztettem a veszélyekre és mindenre. Akkor elhajtott az anyámba. Aztán megköszönte, hogy így elbeszélgettünk. Ugyanígy felhívtam anno Fenyő Ivánt, hogy hova ez az ámokfutás, ami után most picit át is ugrott a lónak a túloldalára. Én elmondom kollegának is. Elmentem egy könyvesboltba egy karácsonykor könyvet venni, és megláttam a könyvét, majd elkezdtem lapozgatni. (...)Elbőgtem magam ott a boltban. Nem igen értették, hogy mi lehet. Lapoztam a könyvet, ott volt egy közös fotónk, az volt aláírva, hogy engem tekint az egyik legjobb barátjának. Ezt éreztem és tudtam, de kimondva ez sohasem volt" - Idézi Győzőt a Bors..