Ha kicsit is jártas vagy az asztrológiában, tudod, hogy a 12 csillagjegy 4 elem között oszlik meg, ezek pedig a Tűz, a Víz, a Levegő és a Föld. Az azonos csoporthoz tartozó jegyek persze nagyon sok mindenben különböznek egymástól, de hasonlóságot is mutatnak. Most a Föld jegyűekről lesz szó, akiket, ha egy fogalommal kellene jellemezni, az a biztonság- és állandóságigény lenne. A Föld jegyek csoportjába a Bika, a Szűz és a Bak tartozik.

Általánosságban tehát elmondható, hogy a Föld jegyekre jellemző a biztonságigény, a lassúság, a kitartás és az állhatatosság, a hagyománytisztelet, éppen ezért stabil munkatársak és kiszámíthatóak, ellenben nem tudnak kockáztatni, elengedni, nehezen illeszkednek a gyorsan formálódó körülményekhez.

Most nézzük jegyek szerint!

Bika

Általában nagyon türelmes jegy, éppen a biztonságszeretetéből fakadóan nem szívesen konfrontálódik, de ha egyszer mégis belemegy a konfliktusba, kő kövön nem marad. Az egyik legérzékibb jegynek is tartják, de ő biztos nem Don Juan módon keresi az izgalmakat, viszont fontos neki a stabil, megbízható és állandó partner. Csak akkor megy bele egy kapcsolatban, ha azt hosszú távon is el tudja képzelni, a családi élet szent számára, többnyire kiváló gondoskodó szülő. Az üzleti életbe rendkívül elővigyázatos, sosem szórja a pénzt, de aki "kiérdemli" nála, azt képes rendkívül fényűző ajándékkal meglepni. A Szűzhöz és a Bakhoz képest kevésbé puritán, ami az öltözködésén és a lakásán is meglátszik, de azért közel se az a típus, aki felesleges kacatokat felhalmozna.

Szűz

A Szűz jegyű ember biztonságszeretete gyakran megy át kényszerességbe. Ő az, akinek egészen biztosan vasaltan állnak a ruhái a szekrényben, porcicákról pedig szó sem lehet. Tiszta és igényes, bár kerüli a feltűnést és a hivalkodást. Az ő jelmondta a Rend a lelke mindennek. Amíg a Bika általában a külső környezetében keresi a stabilitást, és ott is teremti meg, a Szűz jegyűek kevésbé társasági emberek. Jól tanulnak, igyekeznek képben lenni, legyen bármiről is szó, sokuk számára a tájékozottság jelenti a biztonságot. A Szűz rendkívül takarékos típus, viszont hiányzik belőle a spontaneitás, a kezdeményezőerő, és általában fél az ismeretlentől. Kapcsolataiban a rokonlelkekhez vonzódik, nála biztosan nem igaz az, hogy az ellentétek vonzzák egymást. Aki nem megy át az egyébként szigorú szűrőjén, azzal nem is bonyolódik viszonyba.

Bak

Amíg a Bika szívélyes és kellemes ember, a Bak a legóvatosabb és legmorózusabb a Föld jegyek között. Ő nem a sok beszéd embere, ragaszkodik a tényekhez, és mindenhez, ami bizonyítható, gyakorlatias és megfontolt. A legtöbbjük hagyománytisztelő, még akkor is, ha adott hagyománynak már nincs sok értelme, meggyőződése szent és sérthetetlen, a napi rutinjától pedig ne is próbáljuk meg eltántorítani, úgysem sikerül. Csökönyösnek is nevezhetjük és nehezen köt kompromisszunokat. Ő az a típus, aki nem hajlik, inkább törik. Ha csalódás éri, nehezen áll fel belőle, és csak egy idő után tud újra nyitni az emberek felé. Az egyik legjobb munkaerő, fáradhatatlan és hűséges. Ha kvalitásait elismerik, biztosan évtizedekig lehet rá számítani, legyen ez munkahely, barátság vagy szerelem.

Tudni kell persze, hogy a jegyek nem ilyen tiszta formájukban léteznek. A teljes személyiség a teljes horoszkópból rajzolódhat csak ki, ami azonban a születés hónapján és napjánál kívül több információból állítható fel.