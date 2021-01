Cikksorozatunk első részében a Föld jegyeket mutattuk be egy kicsit közelebbről, akikről leszögezhetjük, hogy a változás az, amit nagyon nehezen viselnek. Nos, bizonyos szempontból velük ellentétesen működnek a Levegő jegyűek, tehát az Ikrek, a Mérleg és a Vízöntő hónapjában születettek. Nekik éppen az okoz problémát, ha nem történik velük semmi, számukra fontos, hogy folyamatosan mozgásban legyenek, és ez szellemi és fizikai vonatkozásban is igaz.

Ha kicsit is jártas vagy az asztrológiában, tudod, hogy a 12 csillagjegy 4 elem között oszlik meg, ezek pedig a Tűz, a Víz, a Levegő és a Föld. Az azonos csoporthoz tartozó jegyek persze nagyon sok mindenben különböznek egymástól, de hasonlóságot is mutatnak.

Általánosságban tehát elmondható, hogy a Levegő jegyekre jellemző a folyamatos izgalomkeresés, a nyughatatlanság, a kommunikáció fontossága és a kihívások keresése. Ők a legkönnyedebbek, legrugalmasabbak. Amikor szükségét érzik, gondolkodás nélkül változtatják álláspontjukat, lépnek ki komfortzónájukból, számukra ez nem probléma. Kapcsolataikban azonban nem viselik el az ellenőrzést, a kontrollt, egy bizonyos távolságra mindig szükségük van, hogy szó szerint levegőhöz jussanak.

Most nézzük jegyek szerint!

Ikrek

Az Ikrekről az az általános vélekedés, hogy sok mindenhez értenek, de igazán semmihez sem. Ez persze nem igaz a jegy mindegy egyes szülöttére, sőt, de tény, hogy az Ikrek csapongó érdeklődése nem nagyon kedvez az igazán elmélyülésre. Ez nem csak a tevékenységeikre és a tanulmányaikra igaz, hanem a barátságaikra és a párkapcsolataikra is. Ha unalmassá válik nekik valami vagy valaki, ők nem félnek kilépni a helyzetből. Nem kedvelik a kőbe vésett programokat sem, de éppen ezért, ha elterveznek valamit, ami az utolsó pillanatban borul, azt se élik meg tragédiaként, hiszen a fejükben egyszerre millió lehetőség létezik. Ha Ikrek a párod, jobb, ha tudod, hogy a túlzott ragaszkodásoddal megfojtod, és ha nagyon rövid pórázon próbálod tartani, nincs esély a közös jövőre. Az Ikrek örök szerelmes típusnak is nevezhető, azonban szerelme tárgya sűrűn változhat, így a párhuzamos kapcsolatoktól sem zárkózik el. Mindemellett azonban romantikus is, így ha megfelelő teret kap a kapcsolatban, hűséges társ válhat belőle. Számára nagyon fontos a kommunikáció, még az utolsó utáni pillanatokban is érdemes megbeszélni vele a problémákat, erre szinte biztosan vevő.

Mérleg

A Mérlegek életének központi eleme a szépség és a harmónia. Azokat az élethelyzeteket, embereket keresik és szeretik, amelyekben, akikban ez megvan, és ha nem találják, odébbállnak. Az ebben a csillagjegyben születettek nagyon diplomatikusak, nem biztos, hogy kimondják, amit gondolnak, remekül egyensúlyoznak emberek és szituációk között. A véleményüket ügyesen tudják úgy változtatni, hogy az szinte észrevehetetlen legyen, azonban sokszor döntésképtelenek, amikor is egy bizalmas nagyon sokat segíthet nekik abban, hogy letegyék a voksukat. A Mérleg az egyik legjobb csábító, ha meg akar nyerni magának valakit, mindent bedob, de ezt elvárja a másiktól is, mint ahogyan a jó megjelenést is. A kedélyállapotuk nagyon változó, az egyik pillanatban boldogok, a másikban végtelen elkeseredettek lehetnek, azonban a legszélsőségesebb helyzetben sem esnek pánikba, mindig van a tasolyukban egy B terv. Mivel, ahogy írtuk, kerülik a konfliktust, nehezen szakítanak, azonban a változatosság keresése miatt könnyen kikacsintganak a párjuk mellől és bonyolódnak viszonyokba.

Vízöntő

A Vízöntőt az állatövi jegyek legnagyobb egyéniségének nevezik, igazi forradalmár, lázadó. Ő nem egyszerűen változtatni, hanem gyökeresen megváltoztatni, újítani akar. Az önállóság és a függetlenség mindennél fontosabb számára, így a kapcsolataiban sem köt kompromisszumot. Hamar beleun mindenbe, folyamatosan az újat keresi, akár a munka, a hobbi területén, de a szerelemben és a barátságokban is, de ennek ellenére nem rámenős, szereti, ha őt hódítják meg, az aki pedig elrabolja a szívét vagy akár a barátja lehet, annak igazán érdekes embernek kell lennie. Imádja a játékosságot, a szócsatákat (talán még jobban is mint a párnacsatákat) és igazán boldoggá lehet tenni egy-egy utazással is.

Tudni kell persze, hogy a jegyek nem ilyen tiszta formájukban léteznek. A teljes személyiség a teljes horoszkópból rajzolódhat csak ki, ami azonban a születés hónapján és napjánál kívül több információból állítható fel.