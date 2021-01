A New York Dolls gitárosa rákban vesztette életét. A férfi 69 éves volt, amikor legyőzte a gyilkos kór.

A New York Dolls első, 1973-es debütáló albuma megjelenésekor kevés figyelmet keltett, a Rolling Stone magazin azonban minden idők 500 legjobb albuma közé sorolta.

Az együttes 1977 után befejezte a közös zenélést, Sylvain ezt követően újabb zenekart hozott létre. Majd 2004-ben mégis újra összeállt a banda és három újabb lemezt adtak ki: ezek a One Day It Will Please Us to Remember Even This, a Cause I Sez So és a Dancing Backward in High Heels.