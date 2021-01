Ez egy összességében kellemes energiákkal körbeölelt hét, túl január első felén tele optimizmussal és hittel. A Jupiter és a Szaturnusz még közel egymáshoz kínálják a szabad gondolatokat, az újratervezés lehetőségét. 16-a óta az Uránusz is előrefelé halad, így lendületbe jövünk és érdemes az együttműködésre fókuszálni. Megvalósítható ötletek pattannak ki a fejünkből, ezeket érdemes lejegyzetelni, rendszerezni.

2021. január 18., hétfő a ♈ban (Növő hold, Kos)Jó nap kedveskedésre, szeretetre, figyelemre, ám mégis óvatosan kell bánni a mai nap energiáival, mert túlságosan elragadhatnak bennünket az érzelmeink. Aki függönyt húz a saját szemei elé, az csalódhat...

2021. január 19., kedd a ♈ban (Növő hold, Kos)Vegyes energetikájú nap, épp ezért a kapkodás kerülendő! Csak tegyünk eleget minden kérésnek, ami befut hozzánk. Emellett érdemes hagyni, hogy a különféle dolgok, történések, emberek megmutassák valódi oldalukat.

2021. január 20., szerda a ♉ban (Növő hold, Bika)Fontos, hogy lendületesek és bátrak legyünk minden helyzetben. Ahogy kezdődik a reggel, úgy záródik a nap. Amibe most kezdünk, azt gyorsan be kell fejezni – még Telihold előtt.

2021. január 21., csütörtök a ♉ban (Növő hold, Bika)Kifejezetten jó nap, jó eredményekkel, ugyanis a máskor jelentéktelennek tűnő apróságok ma hirtelen fontos szerephez jutnak. Tegyünk nagy dolgokat! Adakozzunk, támogassunk mindenkit, aki hozzánk fordul segítségért.

2021. január 22., péntek a ♉ban (Növő hold, Bika)Legyünk egész nap határozottak és magabiztosak, higgyünk a jóban és adjunk teret az önfejlesztés lehetőségének. Bármilyen teendőnk van, azt teljes odaadással csináljuk, másképp nem érdemes.

2021. január 23., szombat az ♊ben (Növő hold, Ikrek)Érdekes információkhoz jutunk, akkor is, ha azokat nem keressük. Légy nyitott mindenre, mindenkire, s nem utolsó sorban figyelj a belső hang üzeneteire. Tegyük meg azt, amihez kedvünk van, de túlzások nélkül.

2021. január 24., vasárnap az ♊ben (Növő hold, Ikrek)Mozgalmas nap, vegyes energiákkal, viszont ott bujkálhat a vita. az összefeszülés lehetősége. A segítség kérés és a segítségnyújtás legyen ösztönös, bármelyik oldalon álljunk.