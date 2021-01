Gáspár Evelin, ahogyan édesanyja, Bea is, imádja a gasztronómiát, rendkívül otthonosan mozog a konyhában, imád különféle ételeket elkészíteni, receptekkel kísérletezni.

Azért, hogy csiszolják tudásukat, mindketten beiratkoztak egy cukrásziskolába, mivel a közeljövőben szeretnének közösen cukrászdát nyitni Budapesten - írja a Ripost.

"Szeretnénk hamarosan közös vállalkozásba kezdeni, ami minden jel szerint egy cukrászda lesz, hiszen bár Evelin remek szakács, igazán a cukrászatban találta meg önmagát és ebben szeretne kiteljesedni.Ezért is iratkozott be egy képzésre, ahová én is követtem, így rövidesen mindketten képzett cukrászok leszünk, ami ugye elengedhetetlen ahhoz, hogy üzletet nyissunk" - mesélte a lapnak Bea.

Már azt is tudja anya és lánya, hogy nem csak hagyományos süteményekkel készülnek majd a vásárlóknak.

"Természetesen minden jól ismert süti és torta felkerül majd a kínálatra, de mivel mindketten kísérletező típusok vagyunk, lesznek saját firkálmányaink is és persze igyekszünk majd belecsempészni a roma hagyományokat is néhány édességbe" - mondta lelkesen az édesanya.