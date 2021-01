Facebook szerint a követők száma sokkal többet elmond az adott oldal valódi népszerűségéről, mint az, hogy hányan lájkolták.

Ugyanis, gyakran megesik, hogy valaki csak azért kedvel egy Facebook-oldalt, mert az ismerőse, családtagja megkérte rá. Mostantól csak azok a felhasználók számítanak, akik valóban önszántukból keresik fel az adott oldalt. Az új dizájnnal a Facebook el is tünteti majd a Tetszik gombot. Majd egy másik, igen fontos újítás is lesz, hiszen az oldalak saját hírfolyamot is kapnak. Ez azt jelenti, hogy az oldallal követhetünk más oldalakat, trendeket vagy épp bekapcsolódhatunk egy beszélgetésbe is.