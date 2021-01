Hollywoodban ugyan nem ritka jelenség, hogy valaki botox segítségével őrzi meg fiatalos külsejét. Ám a szexi díva J.Lo éppen nem tartozik közéjük. Ezt most határozottan ki is jelentette, az őt bántó kommentelőknek és alárulta a szépsége titlkát is az énekesnő.

Akkor az 500 milliomodik alkalommal is... Sosem botoxoltam, vagy használtam injekciókat vagy [vállaltam be] egyéb beavatkozást. Csak mondom. :) Vegyél JLO BEAUTY-t, és érezd magad gyönyörűnek a saját bőrödben. És akkor íme egy másik JLO Beauty titok: próbálj meg inkább pozitívabb lenni, kedvesebb, és felemelőbb az emberekkel, ne vesztegesd az idődet arra, hogy másokat lerombolj, ez segít megőrizni a fiatalságodat és a szépségedet is!!! Sok szeretetet küldök.

-Írta a sztár.