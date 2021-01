Cékla

A legtöbbször ecetesen, savanyúságként fogyasztott céklában rengeteg értékes tápanyag rejlik, amelyre a szervezetünk szüksége van. Éppen ezért érdemes nem csak savanyúságként megismerni, például sütőben vagy forrólevegős sütőben elkészítve is kiváló köret lehet belőle.

Szerteágazó gyógyhatását nitrátjainak és a benne található számos vitaminnak és ásványi anyagnak köszönheti. Rengeteg káliumot, kalciumot, foszfort, vasat, nátriumot, ként tartalmaz, valamint A-, B- és C-vitamint. A céklát a népi gyógyászat is kiváló vérképzőnek ismeri, a szervezet a céklából sokkal jobban tudja hasznosítani a benne található nyomelemeket. A cékla élénk színét egy bizonyos betacianin nevű vegyületnek köszönheti, melyet rendkívül erős antioxidánsként tartanak számon, ami segíti a daganatos betegségek elleni védekezést és az azokból való felépülést. A cékla C-vitaminban gazdag, ezáltal segíti a bőr regenerációját, napi egy pohár céklalé már hatásos a különböző bőrfoltok ellen.

Savanyú káposzta

Ez a mindenhol kapható, olcsó és sokoldalúan felhasználható zöldség akár napi szinten is az étrended része lehet. Ha diétázol, akkor a kalóriatartalma is kedvez neked, de ha nem küzdesz pluszkilókkal, akkor az egészségre gyakorolt hatása miatt érdemes fogyasztanod.

Magas C-vitamin-tartalmán túl B1-vitamint, de B6- és K-vitamint is bőségesen tartalmaz, az ásványi anyagok közül pedig foszfor, kalcium, kálium, magnézium és nátrium található benne. Víztartalma is magas, tehát még a napi folyadékfogyasztásunkhoz is hozzáad valamennyit.

Tejsavas erjedésével segíti optimalizálni a bélflóra egyensúlyát, hiszen megnöveli a belekben a jó baktériumok arányát. Az emésztést támogatja még magas rosttartalma is, amelyek tulajdonképpen kefeként működnek a bélben, a salakanyagot segítenek kipucolni.

Fekete retek

Az őszi és téli időszak csodaszere lehet a fekete retek. A népi gyógyászatban gyakran használták epe- és májtisztításra, illetve a megfázás tüneteinek kezelésére is alkalmas, ugyanis tisztítja a légutakat, segíti a légzést. Különösen magas C-vitamin-tartalma mellett A-, B1- és B6-vitamint is tartalmaz, valamint sok benne a kalcium, a magnézium, a réz, a mangán és a vas.

Leginkább vékonyra szeletelve, lesózva szendvicsekhez fogyasszuk!

Zeller

A zöldségek között kicsit mostohagyereknek számít a zeller, pedig nem kellene, hogy így legyen. Sőt! Kiváló krumplipótlék lehet belőle, sütve ugyanis elveszíti azt a jellegzetes ízét, amiért sokan nem szeretik. Mindenképpen megéri kipróbálni, ugyanis rengeteg jótékony hatása van. Erős vízhajtó, serkenti a veseműködést, a bélműködést, salaktalanító hatású, magas az ásványianyag-tartalma: nátriumot, kalciumot, foszfort, vasat, magnéziumot, káliumot és flavonoidot tartalmaz.