Imádott a kertjében lenni Pécsi Ildikó valóságos arborétumot hozott létre különleges növényekkel, fákkal. Ha viszont a házat eladják, ezeket akár ki is vághatják.

Nagy gonddal ápolta mesés kertjét Pécsi Ildikó máriabesnyői otthonukban, a színésznő különleges növényeket halmozott fel benne, és élete fontos eseményeinél elültetett egy-egy fát is.

„Itt van a kertben még az a hatalmas Borzaskának elnevezett gesztenyefa is, amit Ildikó nagyapja tett földbe. Itt virul nyaranta a magnólia, nagyobbik unokája születésének emléke. Ildikó szinte mániákusan ültette a fákat és beszélgetett velük. Tucatnyi madáritató van az arborétumnak is beillő kertben. Imádott itt üldögélni, sétálni Lajos bácsival, és figyelni, hallgatni a rengeteg hozzájuk szokott énekesmadarat, még néhány madárfészket is megőrzött. Autóbalesete után járókeretre támaszkodva fogta a locsolótömlőt, a kertjében talált vigaszra, tanulta a szerepeit. Mindenki tudta, hogy a bemutatók után nem virágcsokornak, hanem kerti növénynek örül" – mesélte a Blikknek L. Péterfi Csaba, a színésznő fogadott fia.

Ugyan Pécsi Ildikó hagyott végrendeletet, de szeretett fáiról nem rendelkezett. Így ha az ingatlant eladják, akár ki is vághatják azokat.

„A hagyaték része az ingatlan, amit eladhatnak a házzal együtt. Mondtam Csabának, Ildikó fiának, ha így lesz, akkor azt a liliomfát szeretném elvinni valahová átültetni, amit az édesanyja a Kossuth-díja emlékére kapott tőlem. Minden növényt nem lehet megmenteni, túl nagyok" – mondta L. Péterfi Csaba, aki így szeretne ebből megőrizni valamit.