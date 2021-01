Tény, hogy nem minden gyereknek van egyformán jó étvágya, és vannak eredendően válogatósabbak, de az is igaz, hogy szülői mintával és kreativitással ezt nagy mértékben befolyásolni lehet. Az, hogy mit teszünk a gyerek tányérjára és hogy mi magunk mit eszünk, egy életre befolyásolja az ízlését, és akit már egészen kicsi korától az egészséges táplálkozásra neveltek, az felnőttként is vonzódni fog azokhoz az ételekhez. Mondani persze könnyű, de hogyan szoktassuk rá a piciket a valódi táplálékra.

Az első és a legfontosabb, a jó minta. Ha mi magunk kapkodva eszünk, és ha megéhezünk, egy szelet csokit vagy kekszet veszünk elő, azt a gyerek is látja. És ha azt látja, úgy gondolja majd, hogy ez jó, hiszen anya vagy apa is így csinálja. Tehát minden praktikánál fontosabb a példamutatás, ha mi is egészségesen eszünk, és nem ragaszkodunk a bevált 5-10 féle receptünkhöz, akkor a gyermekünk is nyitottabb, kísérletezőbb kedvű felnőtt lesz. Arról, hogy a családi minta miképpen öröklődik az étkezésben is, ITT írtunk.

Arra, hogy miként érdemes a gyerekeinket egészségesen táplálni, a dietetikusok is tettek ajánlást, amiben a következők is szerepelnek.

1. Gondoskodj róla, hogy a gyermeked ne induljon el otthonról reggelizés nélkül. Ha egy gyermek reggeli nélkül indul iskolába, az első egy-két órán (a tízórai elfogyasztásáig) biztosan nem fog tudni rendesen koncentrálni, mert – bár lehet, hogy észre sem veszi – éhes.

2. Törekedj az ideális étkezési körülmények megteremtésére az egész családnak! A családi közös étkezés a lelki egészségnek is fontos tényezője mind a gyermekek, mind a szülők számára, ha közben egymásra figyelnek.

3. Ne engedd, hogy gyermeked a TV, vagy a számítógép előtt, esetleg videojátékokat játszva nassoljon, mivel ez ahhoz vezethet, hogy túl sokat eszik anélkül, hogy észrevenné. A túl sok evés sokszor nem valódi éhségérzetet elégít ki, nagyon gyakran csak egy rossz szokás.

4. Az édességek, desszertek, rágcsálnivalók fogyasztása csak mértékkel javasolt! Nassolásra, kisétkezésre kínálj friss vagy aszalt gyümölcsöt, tisztított, jól kézbe vehető, méretre darabolt sárgarépát, karalábét, almát, körtét; ezen kívül szőlőt, szilvát, narancsgerezdeket!

5. Soha ne jutalmazd a gyermekedet étellel, és ne büntesd az étkezés megvonásával!

Ha még pici a gyermeked, akkor természetesen a kerativitásodat is bevetheted. Zöldségből, gyümölcsökből, egészséges kencékből készíthetsz figurákat vagy apró, cuki falatkákat, amelyek láttán megjön a kedve az evéshez, és megtapasztalhatja, hogy a nemszeretem ételek is lehetnek finomak.

Persze, ha van néhány dolog, amit semmiképp nem szeretne megenni, nem kell kétségbe esni és erőltetni sem kell azokat.