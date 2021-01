Nagyon fél a vírustól Fésűs Nelly és Vajtó Lajos, noha az énekesnő már átesett rajta, de párja még nem. Nelly számára érthetetlen, hogy egyesek miért nem akarják beoltatni magukat, hiszen gyakorlatilag az életünk a tét.

„Lajos nagyon fél a vírustól. Annál is inkább, mert alig egy napja egy vele egykorú barátja ment el, és az elmúlt két hónapban 5 közeli ismerősünk halt meg koronavírus következtében. Ezek az emberek életerősek voltak, nem betegeskedtek. Érthető, hogy Lajos fél, de én vigyázok rá! Nem járunk el otthonról, még vásárolni sem, mindent online rendelünk meg" – mesélte a színésznő a Ripostnak.

A sztár úgy véli, az egyetlen megoldás a járványra a védőoltás, még kampányolni is hajlandó mellette.„Az egész családot mihamarabb szeretném beoltatni, ez nem kérdés. Sőt, akár kampányt is csinálnék: Én odaállok, oltsanak be! Televízión keresztül is boldogan beoltatom magam, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos. Nem értem azokat, akik ellene vannak az oltásnak, hiszen amikor elutaznak egy távoli országba, gond nélkül beoltatják magukat, most, hogy az életünk a tét, ellenállnak"

A színésznő szerencsére tünetek nélkül vészelte át a betegséget, de nagyon megijedt, amikor pozitív lett a tesztje. Azonnal szól a lányának, hogy vizsgáltassa meg magát, de ő nem kapta el, ahogyan párja sem, pedig együtt aludtak.