Mivel Szabina mindkét gyermeke császármetszéssel született, most sem hozhatja természetes úton világra a gyermeküket. Az egykori kézilabdázó a Blikknek mesélt terhességéről.

"Beninél természetes szülésre készültem, de komplikáció lépett fel. Hozzábújt a köldökzsinórhoz, ezért sürgősségi császárra volt szükség. Szinte fel sem tudtam fogni, mi történik. Akkor elég rosszul voltam a műtét után, de a kisfiam feledtetett mindent. Millánál már előre tudtuk, hogy ismét császár lesz, akkor sokkal jobban viseltem a műtétet"– mesélte a napilapnak a kismama.

"Most még nem is nagyon merek ezen gondolkodni, de persze, azt már tudjuk, hogy ezúttal is programozott császármetszéssel hozom világra a babát. Millánál is csak a terhesség vége felé kezdtem érezni, hogy van bennem félsz a műtéttől"– tette hozzá Szabina, akinek a harmadik az eddigi legnehezebb terhessége.