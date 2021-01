Árpa Attila legfrissebb Instagram-fotója igazán dögösre sikeredett - most pedig az is kiderült, mi történt a sztárral az utóbbi időben.

Árpa Attila, aki nemrég elismerte, hogy nárcisztikus szociopata, nemrég egy elképesztően szexi fotót posztolt magáról. A színész-producer nagyon kigyúrta magát, de elmondása szerint egyedül nem lett volna képes erre a változásra.

"Van néhány szerepem, amelyek miatt kicsit össze kellett szednem magam, de egyébként is igyekszem tartani a formám. Persze, a karantén alatt nekem is lecsúszott pár falat és néhány korty pálinka, de a volt feleségem, Tomán Szabina és csapata segítenek abban, hogy egészségesen táplálkozzak. Nekik köszönhetően nem kell csak zöldséget ennem és mellette marad erőm a sportra is. Személyi edzővel edzek és futni járok, így hoztam magam formába, nincs ebben semmi különleges" - mondta Attila a Ripostnak.