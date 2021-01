A Hiperkarma zenekarból ismertté vált Bérczesi Róbert korábban is vallott a nyilvánosság előtt az évek óta húzódó drogproblémáiról.

Az énekes 2015-ben vállalkozott arra, hogy Szelfi című videonapló sorozatában küzd meg függőségével.

Akkor azt mondta, tizenöt éven át nem volt nap, hogy ne nyúlt volna valamilyen droghoz.

Amikor rádöbbentem, hogy itt a vége az örökségemnek, még akkor sem hagytam abba, a kokainról átváltottam olcsóbb drogra, a kristályra, ami pár ezer forintért beszerezhető, és ötször erősebb hatású. Viszont álmatlanságot okoz, ekkor volt a negatív rekordom, hogy tizenkét napon keresztül nem aludtam egy percet se.

– magyarázta korábban a Blikknek Robi. Most viszont Facebook oldalán mesélt arról, hogy már több hónapja nem fogyaszt semmilyen kábítószert.

Sziasztok drágáim! Semmi különös, csak elmondanám, hogy bár húsz évnyi mindennapos keménydrogozás után még csupán öt hónapja és huszonegy napja vagyok tiszta, mégis tény, hogy több mindent vittem véghez az anyagi világban ezalatt az öt röpke hónap alatt, mint az azt megelőző öt – vagy inkább tíz – év során.Kiszámoltam, hogy az elmúlt húsz esztendőben átlagosan heti három-négy éjszakán sikerült csupán elaludnom, tehát kb. feleannyit aludtam, mint amennyi a normális, és emiatt egyrészt dupla annyi ideig éltem, mint mások, másrészt pedig nem véletlenül vagyok olyan mostanában, mint egy házimacska, aki soha nem mozdul ki a lakásból, és napi tizenöt órát átalszik.

Ebből a szempontból még jól is jött a karantén, hiszen nekem most valójában valahol egy elvonón kellene csücsülnöm, és a sebeimet nyalogatva lábadoznom. Hogy mi a titkom? Hogy hogy bírom mégis? A válasz egyszerű, mégis lefogadom, hogy a legtöbbetek számára zavaros, érthetetlen, értelmezhetetlen és ebből kifolyólag elfogadhatatlan is: az történt, hogy 2020. augusztus 6-án megmentettem egy párhuzamos – és a mienknél minden szempontból jóval fejlettebb - Földön fogvatartott, és ott a végletekig kiszipolyozott földönkívüli lény életét, akiről kiderült, hogy valamilyen rejtélyes módon képes manipulálni az időt, és aki azóta is velem van, és azzal segít nekem, hogy megsúgja, hogy mi fog történni körülöttem a jövőben, és hogy mit kell tennem ahhoz, hogy a dolgok nagyjából rendben menjenek a világomban.

- írta a megdöbbentő sorokat a közösségi oldalán a zenész.