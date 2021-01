A szobanövényekről korábban is írtunk már, melyek nem csupán szépségükkel, de bizonyos esetben légtisztító-hatásukkal is meghálálják a gondozást. Most olyan különleges látványt nyújtó növényeket hoztunk, melyeknek nem elsősorban a virágai, hanem a levelei rózsaszínesek.