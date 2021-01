Egy évvel ezelőtt, tragikus hirtelenséggel meghalt Gesztesi Károly, aki nagyon szoros kapcsolatot ápolt a Hit Gyülekezetének alapítójával és vezető lelkészével, Németh Sándorral. Sándort nemrég felkereste a színész egyik rokona, aki úgy gondolja, hogy tehetségéséhez méltóbb nyughelyet kellene találni Gesztesi sírjának. A lelkész ehhez minden támogatást megad.

"Valóban így történt, de a végső döntés a család kezében van. Beszélünk majd velük erről, és ha úgy gondolják, akkor az újratemetés és a síremlék elkészítésének költségéhez hozzájárul a gyülekezetünk is. Én azt gondolom, a Fiumei úti sírkert méltó lenne Károlyhoz, és a márványból vagy gránitból készült síremléknek is olyan minőségűnek kell lennie, amely méltó színészi nagyságához" - fogalmazta meg a Blikknek Németh Sándor, aki azt is felidézte, mi volt az oka annak, hogy elmaradt az első találkozásuk.

"Karcsi szeretett volna velünk ebéd közben beszélgetni, de késett. Ötpercenként hívogatott, hogy hamarosan ott lesz, ám több mint két órát vártunk rá hiába. Kiderült, otthon feküdt az ágyában, teljesen kiütötte magát. Amikor kijózanodott, sms-ben bocsánatot kért, esküdözött, többet ilyen nem fordul elő. Nem titkolta, két gyengéje van: a nők és a rozé" - idézte fel a lelkész.

Gesztesi Károly számára a Hit Gyülekezete volt a legnagyobb segítség a nehezebb időszakokban.

"A nagy színházakban Karcsi a magánéleti problémái miatt már nem kapott szerepet. Eközben viszont arra vágyott, hogy eljátszhassa élete szerepét a Lear királyban. Minden adottsága megvolt ehhez, a képességei alapján fantasztikus előadás lehetett volna, de tudta, a szakma már nem vette igazán komolyan. Be akarta bizonyítani, hogy vele számolni kell" - magyarázta Sándor.

A vezető lelkész mindig bátorította Gesztesit, hogy bármi rossz történik is, mindig fel kell állni és továbblépni.

"Láttam, mikor Karcsira esténként rátört a mély szomorúság. Olyankor sokat ivott. Éjjelente gyakran hívott telefonon. Elárulta, hogy nagyon magányos. Bár sok haver vette körül, valójában kevés barátja volt, csak néhány embert szeretett életében. Tudom, hogy Isten segítségével végleg le tudta volna győzni az alkoholfüggőségét. Kár, hogy nem jutott az út végére" - mesélte Németh Sándor.