Azok a nők, akik nem jó, hanem nagyszerű anyák, ezekkel a meglepő erősségekkel rendelkeznek

Az anyaságot nem lehet előre megtervezni. Néha úgy érzed, mindent jól csinálsz, máskor meg úgy, mintha hullámok között eveznél, és alig látnád a partot. De közben valami különleges történik: észrevétlenül kialakulnak benned azok az anyákra jellemző ősi erősségek, amik a nehezebb napokon motiválnak, a jó napokon pedig ragyogóvá tesznek. Itt az ideje, hogy felismerd ezeket.

A várandósság kezdetétől erősödik benned az intuíció, tested és elméd pedig hangolódik gyermeked szükségleteire.

Forrás: Shutterstock

Önismeret, lelki érettség – A legerősebb ajándék, amit anyák a gyermekeiknek adhatnak

Egy kiváló anya tisztában van azzal, hogy ki ő. Nem csak felszínesen, hanem mélyen ismeri önmagát és a saját történetét. Tudja, mi az, amit erőforrásként vihet tovább, és mi az, amit jobb, ha elenged.

Felismeri, ha a gyerekkorából hozott minták próbálnak utat törni, és tudatosan dönt arról, hogy melyiket adja tovább a gyerekének.

Ez nem mindig könnyű, mert az anyaság nagyon könnyen felszínre hozza múltunk negatív mintáit és sérüléseit, de aki hajlandó dolgozni magán, képes egészséges érzelmi teret teremteni a gyermekének.

Intuíció – Ősi tudás, ami az anyákban genetikailag kódolva van

Az internet tele van nevelési tanácsokkal, blogokkal, szakértői véleményekkel. Te is tudod, hogy ezek hasznosak lehetnek, ahogy azt is, hogy van valami, ami felülírja őket: a saját megérzésed.

A terhességtől kezdve a tested és az elméd finomhangolódik a gyermeked szükségleteire. Pontosan tudod, mikor kell közbeavatkozni, mikor kell szigorúnak lenni, és így tovább.

Nem más ez, mint egy ősi tudás, egy belső hang, amit egyáltalán nem kell elnyomnod magadban.

Aktív figyelem – Amikor valóban meghallod, amit mond

A gyerekek sokszor nem szavakkal kérnek segítséget, hanem apró jelekkel. Egy kiváló anya nem csak fél füllel, hümmögve hallgatja a gyerekét, hanem teljes figyelmével jelen van. Ez azt jelenti, hogy nem rögtön a saját tapasztalataival reagál, nem azonnal ad tanácsot. Inkább teret ad annak, hogy a gyerek elmondhassa, amit érez.