Ha éhes vagy milyen ételekhez nyúlsz először? Miket érzel a legfinomabbnak, és mi az, mi nélkül nem is tudnál élni? A sós-savanykás sajtok, a feketekávé, esetleg a csokoládé? Nos, nem is gondolnád, de nagyon sok mindent elárul a személyiségedről az, hogy melyik a kedvenc ízed.

Természetesen az, hogy mit kívánunk meg éppen, állandóan változik, de az, hogy mi az, amire szinte mindig vágyunk, amire soha nem tudunk nemet mondani, változatlan.

Négy alapvető íz van, ezek a következők: a sós, az édes, a savanyú és a keserű, utóbbi a fűszerest is magába foglalja, ugyanis a nyelvünk ugyanott érzékeli.

Te melyiket szereted a legjobban?

Sós ízek

A sós ízek kedvelői igazi harcosok. Imádnak versenyezni és versengeni is, mindent megtesznek, hogy győztesként jöjjenek ki belőle. Türelmetlenek, az ő pörgős alkatuknak nem felel meg a tétlenség, az állóvizet utálják. Éles nyelvűek, de az életet a legteljesebben kiélvezik. Erre is utalhat a Vén kecske is megnyalja a sót szólásunk, amit - igaz - manapság leginkább arra használunk, ha egy idősebb férfi egy fiatalabb nőt választ maga mellé.

Édes ízek

Az édes, lágy ízek kedvelői a végletekig konfliktuskerülők. Ők azt szeretik, ha az életükben minden harmonikus, a kihívásoktól megijednek, ha versenyhelyzet van, visszahúzódnak. Ha az édeset szívesen fogyasztják folyékony vagy pépes formában is, édes kásák, smoothie-k, fagylaltok, akkor az jelentheti azt, hogy az agressziójukat elnyomják: képletesen, nem szívesen használják a fogaikat. Jellemző rájuk a kedvesség és nagyon segítőkészek. Többnyire tényleg édes pofák, de a hízelgés sem áll messze tőlük.

Savanyú ízek

Akik szereti a savanyú ételeket, az jellemzően magas elvárásokat támaszthatnak mások felé, de magukkal szemben is kritikusak. Többnyire nem ők azok, akiknek az arcáról boldog mosoly sugárzik, sokszor morózusak, az élet számukra inkább harc, mint élvezet. Mintha citromba harapott volna - mondják sokan rájuk.

Keserű ízek

Ha a keserű dolgokat kedveljük, például a feketekávét vagy a tonikot, az átlagnál hajlamosabbak vagyunk kissé antiszociális viselkedésre. Jellemző lehet ránk a manipulálás, az érzéketlenség, kevesebb empátia, sőt akár pszichopatikus vonások is. Az Universität Innsbruck tanulmányának keretein belül 956 embert kértek meg arra, hogy egy hatfokú skálán értékeljék, mennyire szeretnek különböző ízű ételeket. Ugyanezeket az embereket vetettek alá később egy személyiségtesztnek, s ezt követően jutottak tudósok arra a megállapításra, hogy a keserű ízeket élvezők gyakrabban mutatnak antiszociális tendenciákat.

Fűszeres ízek

Aki a fűszeres ételeket szereti, arra igazán jellemző, hogy tudja, mi az élet sava-borsa. Hajlamosabbak a kockáztatásra, az átlagnál kisebb a veszélyérzetük, az ő terepeik pldául az extrém sportok is. Számukra akkor élvezetes egy kaland, ha magában rejti a veszélyeket is, amelyeken persze többnyire könnyedén túllendülnek.

A fenti eredményekre jutott kutatást persze a chicagói dr. Alan Hirsch neurológus és pszichiáter kutatócsoportja folytatta néhány évvel ezelőtt, de hasonló olvasható az ajurvédikus tanokat ismertető írásokban is.