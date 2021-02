Ahogy azt korábban megírtuk, Lovasi András 2019 márciusában balesetezett autójával. A zenész a piros jelzés ellenére behajtott a Dózsa György út és a Damjanich utca kereszteződésébe, ahol összeütközött egy rendőrautóval, amelynek egy harmadik autó is nekicsapódott.

Lovasi András már akkor kijelentette, vállalja a felelősséget a balesetért, amelyben az egyik rendőr komolyan megsérült: eltört a kulcscsontja, valamint több foga is kitört. Később kiderült, hogy a baleset a sértett félnél maradandó fogyatékosságot eredményezett. Emiatt a vádirati tényállást is módosították a következőre: maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségére.

Lovasi a mai napon Facebook-oldalán egy bejegyzésben jelentette be, hogy visszavonta büntetőügyének ismételt tárgyalására vonatkozó indítványát, valamint részeletesen beszámol balesetének körülményeiről is.

"Az alábbiakban a nagy nyilvánosságot kapott büntetőügyemmel kapcsolatban szeretnék bejelentést tenni. Valamint – a tisztánlátás kedvéért – szeretném összefoglalni az eddig történteket. Ezt ti, önök kezelhetitek, kezelhetik nyilvános és hivatalos tartalomként is.

Már legelső gyanúsítotti kihallgatásom alkalmával – 2019. május elején – elismertem a közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatti büntetőjogi felelősségemet. Mindkét sértettől bocsánatot kértem, és egyúttal indítványoztam a közvetítői eljárás lefolytatását. Ehhez a hozzájárulást, bár azt a sértettek maguk is kifejezetten kérték, az ügyben eljáró Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség megtagadta, „a bűncselekmény jellegére, az elkövetés módjára és a gyanúsított személyére tekintettel". Továbbá vádat emelt ellenem.

Közvetítői eljárás hiányában a Pesti Központi Kerületi Bíróság tárgyalás mellőzésével büntetővégzést hozott velem szemben, amelyben megállapította bűnösségemet közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt. 225.000 forint pénzbüntetést, valamint 1 év közúti járművezetéstől eltiltás büntetést szabott ki.

A bíróság büntetővégzésével szemben az ügyészségnek, nekem és az ügyvédemnek mint meghatalmazott védőnek is jogában, jogunkban állt tárgyalás megtartását indítványozni, de az ügyészség ezt nem tette, tehát tudomásul vette a velem szemben kiszabott büntetést.

Ügyvédem – kifejezetten „a járművezetéstől eltiltás mellőzése érdekében" – azért kérte az ügyben tárgyalás megtartását, mert – tekintettel „25 éves, kifogástalan közlekedési előéletemre" – nem tartotta arányosnak a járművezetéstől eltiltás kiszabását, illetve annak mértékét sem.

A bíróság által kirendelt orvosszakértő a 2020. november 24-i keltezésű orvosszakértői véleményében azt állapította meg, hogy a baleset egyik sértettjének kulcscsonttörése „a bal felső végtag terhelhetőségének csökkenése hátrahagyása mellett gyógyult, ami maradandó fogyatékosságot jelent".

Ügyvédem, akinek védőként az az álláspontja, hogy az általam okozott cselekmény „súlyosabb jogi minősülésének lehetőségére figyelemmel, várhatóan a bíróság nem adna helyt a járművezetéstől eltiltás mellőzését célzó védői indítványnak", velem egyetértésben visszavonta a tárgyalás megtartása iránti indítványt.

A tárgyalás megtartására irányuló indítványt egyebekben az indítványozó - jelen esetben a védő - az előkészítő ülés megkezdéséig bármikor visszavonhatja.

Ezáltal a bíróság döntése jogerőre emelkedik. így (vélhetően és remélhetően) véget ér az eljárás.

Ügyvédem azt a véleményét is jelezte, hogy amennyiben az ügyészség – a sértettek és a magam egybehangzó kérelmének helyt adva – eleve közvetítői eljárást rendelt volna el, a sértettek már a 2019-es évben hozzájuthattak volna a nekik járó jóvátételi összeghez, valamint 2019-ben jogerősen le is zárulhatott volna az egész büntetőügy.

Még egyszer bocsánatot kérek a balesetért, az okozott gondokért, bajokért és legfőképp a baleset egészségügyi következményeiért. További jobbulást kívánok a vétlen sofőrnek.

Lovasi András"

- olvasható a zenész közleménye.