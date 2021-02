Dwayne Johnson is, ahogy minden apuka, néha szembesül azzal a helyzettel, hogy a gyerekének bizony nem a legjobb pillanatban kell pisilnie.

Ilyenkor a szülők persze mindent megtesznek, hogy a csemetéjük könnyíthessen magán. A Szikla is így tett, az út szélén pisiltette kislányát, amit meg is örökítettek.

A sztár ki is posztolta a cuki fotót, ám arra nem számított, hogy sokan támadják majd a kislány csupasz popsija miatt.

Így Dwayne úgy döntött, hogy inkább tesz egy szívecskét a kép kritikus pontjára – írta a People.