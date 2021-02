Az új TikTok kihívás, a silhouette challenge lényege, hogy egy ajtó előtt kell pózolni, esetleg ringatózni Paul Anka Put Your Head On My Shoulder című számára.

Majd hirtelen a lámpa lekapcsol, és a piros fényben csak a sziluett vehető ki, de jól látható, hogy már fehérneműben folytatják tovább, ráadásul szexi pózok követik egymást - írta a Daily Dot.