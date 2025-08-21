Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Brutális vagyonnal rendelkezik az Amerikai pite Stiflerje: a színész maga vallotta be, mennyit keres és mennyit költ

gazdagság válás Amerikai pite
Szabados Dániel
2025.08.21.
Az Amerikai pite színésze, Seann William Scott a napokban benyújtott egy nyilatkozatot a bíróságra, melyben azt részletezi, hogy milyen bevételei és kiadásai vannak havonta. Tette mindezt a válása miatt, Williams ugyanis éppen a kislánya láthatásáért küzd.

Az iratok szerint az Amerikai pite Stiflerje körülbelül 110.000 dollárt (37,3 millió forint) visz haza havonta. Ebből körülbelül 45.000 dollár (15,2 millió forint) jön be a jogdíjakból és 31.000 dollár (10,5 millió forint) osztalékokból/kamatokból, valamint 158.000 dollárnyi (53,5 millió forint) készpénzzel, megtakarításokkal rendelkezik. Emellett 12.285.322 dollárnyi (4,16 milliárd forint) részvénye és kötvénye van, 18.781.328 dollár (6,3 milliárd forint) értékű ingatlanja, az autói pedig összesen 85.000 dollárt (28,8 millió) érnek. A 48 éves Seann William Scottnak műtárgyai is vannak 93.000 dollár értékben.

Seann William Scott hatalmas vagyonnal rendelkezik
Seann William Scott hatalmas vagyonnal rendelkezik
Forrás: Getty Images

Scott a kiadásait is részletezte: havonta közel 60.000 dollárt (20,3 millió forint) költ számlákra, ebből 15.333 dollárt (5,2 millió forint) ingatlanadóra és közel 8.000 dollárt (2,7 millió forint) a gyermekére. Megemlíti azt is, hogy eddig több mint 500.000 dollárt (170 millió forint)  fizetett a jogi csapatának a válás lebonyolításáért.

Seann William Scott válása: nem tudnak megegyezni a gyerekfelügyeleten

Seann William Scott 2024 februárjában adta be a válókeresetet a 35 éves Olivia Korenberg belsőépítész ellen, négy év házasság után. A Page Six által akkor megszerzett beadvány szerint a színész „kibékíthetetlen ellentétekre” hivatkozott a szakításuk okaként. Scott azt kérte, hogy a vagyonukat a házassági szerződésüknek megfelelően osszák fel, és ahhoz is ragaszkodott, hogy a házasság előtt, alatt és után szerzett jövedelmei kizárólag őt illessék. Most egyetlen gyermekük, az ötves Frankie láthatásán vitatkoznak. 

