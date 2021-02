Aki már diétázott, az tudja, nagyon sok minden az első napokon áll vagy bukik. Ha megvan a megfelelő lendület és elhatározás, akkor is könnyű elcsúszni eleinte, de jó hír, egyre könnyebb lesz. Bár nem egyszerű átállni az új étrendre, és beiktatni a rendszeres sportolást, de idővel akár meg is szeretheted mindezt. Ha nem ész nélkül fogyókúrázol, az egészséges ételektől jobb lesz a közérzeted, ami a mozgással csak fokozódik. No, de addig is, hogyan éljük túl a kezdeteket?