Noszály Sándor élete kívülről szinte csak siker és csillogás, ám az ő lelkét is megtépázta az élet. Csalódásairól és lelki fejlődéséről a kizárólag a holnap megjelenő HOT! magazinnak mesél – a lapban azt sem rejti véka alá, hogy bizony nem élt mindig aszkétaéletet.

"Szerintem három férfitípus van: monogám, poligám és paligám. Az utóbbi párhuzamosan él több életet, de titkolja a partnerek elől. Teljesen mindegy, melyik vagy: a lényeg, hogy önmagad légy – akkor boldog leszel. Nehéz ebben eligazodni, de bármennyire is fáj az őszinteség, ha mindent kimondasz, azzal árthatsz is a másiknak. Minden szónak súlya van. Ha akarjuk, megtalálhatjuk a másik felünket. Nekem is voltak hullámvölgyeim, hiszen fiatalon minden lehetőséget kihasznál az ember. Több egyéjszakás kapcsolatom is volt, sok szívet törtem össze, pedig sok esetben nem titkoltam, hogy milyen vagyok. Van egy mondás: Isten megszámolja az asszonyok könnyeit" – meséli egy mélyinterjú keretében a teniszező a magazinban.