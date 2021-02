Ahogy azt akkor megírtuk, 2019. ápriliásban Vascsák Kitti nemi erőszak áldozata lett. A barátaival indultak el szórakozni egy miskolci klubba, ahova őket végül nem engedték be, kizárólag Kittit, aki így egyedül maradt a bulizó tömegben.

Anyukájának folyamatosan írogatott, ám egy idő után nem válaszolt az üzenetekre. Hajnalban egy autóból szállt ki a házuk előtt, édesanyja teljesen ledöbbent, még nem látta ilyen állapotban a lányát. Véres volt a keze, a lába, a harisnyája el volt szakadva, és nem volt rajta bugyi. Kitti láthatóan nem volt magánál. A rendőrség azóta is nagy erőkkel keresi az elkövetőt, és most megemelték a nyomravezetői díjat is.

"A beszerzett információk szerint az elkövető egy 18-20 éves, megközelítőleg 180 centiméter magas, fekete hajú. átlagos testalkatú férfi, akiről grafikai rajz készült.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben rögzített jogkörénél fogva 2020. november 13-án nettó 200.000,- azaz kétszázezer, míg a sértett hozzátartozója 2021. február 2-án további bruttó 200.000,-, azaz kétszázezer forint nyomravezetői díjat tűzött ki" - írja a Police.hu