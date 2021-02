Dér Heni egy reggeli műsorban már beszélt arról, milyen nevek merültek fel közte és párja között. Most úgy tűnik, végleg eldöntötték a kisfiú nevét.

Dér Heni már korábban is beszélt arról, hogy kisfiát valószínűleg Bendegúznak fogják hívni, de most ezt közösségi oldalán hivatalosan is megerősítette:

Itt van velem mindig a kis rágcsaláncnak készült kabalám a kocsimban" - írja rajongóinak, melyen a "Beni" becenév áll. A követőknek nagyon tetszett a lánc és sokan azt is megosztották az énekesnővel, hogy az ő kisfiúkat is Bendegúznak hívják.

Heni, aki várandósan is mindennap edz, nagyon élvezi az áldott állapotot. Közösségi oldalát viszont időre időre elárasztják a gyűlölködő kommentek, amit már nem fog szó nélkül hagyni.