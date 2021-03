Magyarországon 1948 óta ünnepeljük a nőket. Bár most leginkább a virág, és a csoki jut eszünkbe a nemzetközi nőnapról, anno nem a férfiak figyelmességéről, hanem harcos, önmagukért kiálló, és egyenlőséget követelő nőkről szólt.

Miért pont március 8. a nemzetközi nőnap?

1857-ben New Yorkban a textiliparban dolgozó nők az utcára mentek tüntetni a jobb munkakörülmények és a magasabb fizetés reményében. Az ezt követő évtizedekben az első és a második Internacionálé több olyan eredményt is fel tudott mutatni, melyeknek köszönhetően a női munkaviszony társadalmilag is elfogadottá vált, és elkezdett átalakulni az a begyöpösödött nézet, hogy a nőknek a konyhában a helye, és semmi más dolguk nincs azon kívül, hogy vezessék a háztartást és neveljék a gyerekeket.

Az első hivatalos nőnapot 1909. február 28-án tartották az USA-ban. Ezt követően 1910 nyarának végén, a második Internacionálé kongresszusán elfogadták, hogy a női választójog jegyében nemzetközi nőnapot kell tartani, ám a napjáról nem sikerült megegyezni.

1911. március 19-én tartották az első nemzetközi nőnapot Dániában, Svájcban, Németországban és Ausztriában, a végleges napra viszont még pár évet, egész pontosan hatot várni kellett. 1917. március 8-án a cári Oroszországban a nők utcára vonultak, békét és kenyeret követeltek. Négy nappal később II. Miklós cár lemondott, ezzel pedig megszűnt a formális egyeduralom. Ezzel egyidőben óriási áttörés történt, ugyanis a polgári kormány megadta a nőknek a választójogot, és azóta a világ legtöbb országában március 8-án tartják a nemzetközi nőnapot.

Eközben Magyarországon...1913-ban az Országos Nőszervező Bizottság röplapokat osztott, a következő évben pedig már országszerte rendezvényeket szerveztek nőnap alkalmából. A Rákosi-korszakban kötelezővé tették a nőnap ünneplését, hivatalossá viszont csak 1948-ban vált. Egészen a rendszerváltásig március 8-a munkásmozgalmi hangulatú volt, azóta viszont sokkal inkább a háláról, a figyelmességről, és természetesen a bevezetőben említett csokiról és virágról szól.

Miről kellene, hogy szóljon ma március 8-a?A nőnap valójában a női egyenjogúság napja. Ezen a napon a lányok virágot kapnak a fiú osztálytársaktól, az apukájuktól, a nagypapájuktól, később a párjuktól, az apósuktól, ami egy cuki, jól eső gesztus. A legtöbb ember számára ez nem több, mint formalitás, pedig március 8-a nem csak egy udvariassági rítusról kellene, hogy szóljon..

Nőnapon...