Stohl Lucát tegnap eljegyezte kedvese, az örömteli eseményről fotót is közzétett a táncművész-műsorvezetőnő. Most megmutatjuk, miként reagált a hírre édesapja, Stohl András.

Stohl Luca és szerelme - akit csak B néven emlegetnek - hét éve élnek boldog párkapcsolatban, most pedig elérkezettnek érezték az időt arra, hogy egy jegygyűrűvel lépjenek a következő szintre.

Stohl András, Luca édesapja így reagált:

Repes a szívem. A kislányom menyasszony lett. Az ő boldogsága az én boldogságom. Sőt, a gyerekek boldogsága a sajátunknál is fontosabb! Gratulálok nektek itt is B, mondanám, hogy üdv a családban, de eddig is családtag voltál. objektum