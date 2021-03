Biztosan veled is előfordult már, hogy olyan éhesen mentél be a közértbe, hogy sokkal több ételt vettél magadnak, mint amit megenni terveztél, és ráadásul olyan nassolnivalók, készételek is a kosaradba kerültek, amelyeket normális esetben messziről elkerülsz. A legjobb tehát, ha a vásárlást teli gyomorral végzed, akkor nagyobb az esély arra, hogy tényleg csak olyan dolgokat veszel, amelyekre szükséged is van.

Felmérések is igazolták az a megfigyelést, hogy egészen más típusú és mennyiségű élelmiszer kerül a kosarunkba akkor, ha éhesen megyünk vásárolni, és ez akkor is igaz, hogy amúgy egészségtudatosak vagyunk.

Egy néhány évvel ezelőtti vizsgálatban azt tanulmányozták, hogy az adott élelmiszerekből miként választanak azok, akik éhesek, és azok, akik jóllakottan válogatnak. Az éhes vásárlók - ők a kísérlet előtt 5 óra hosszatt nem ehettek - hajlamosabbak voltak nagyobb kalóriatartalmú ételeket választani, így könnyen belátható, hogy a testsúlyunkra nézve sokkal pozitívabb, ha étkezés után látogatjuk meg a szupermarketet.

Ám ahhoz, hogy a vásárlásunk kellőképpen tudatos legyen, nem elég, ha nem éhesen válogatunk az élelmiszerek között, hanem szükség van még néhány alapszabályra. Ha ezeket betartod, azzal magadat és a pénztárcádat is kíméled.

Készíts bevásárlólistát!

A közvélekedéssel ellentétben nem azért van szükség a bevásárlólistára, mert esetleg nem tudjuk megjegyezni, hogy miért indultunk el. (Amúgy ez is előfordulhat, ahogyan az is, hogy pont a legfontosabb dolog marad le.) A bevásárlólista egészen biztosan sokkal átgondoltabbá tesz a válogatás közben, persze csak akkor, ha nem vagy csak egészen kicsit térsz el tőle. A legjobb módszer talán az, ha nem egyszerre írod össze a beszereznivalókat, hanem amikor eszedbe jut valami, mindig ráírod. Ilyenkor a boltba indulás előtt elég, ha lecsekkolod és újra átgondolod, nem hiányzik-e valami. Ha szerencsés vagy a környékeden szupermarket és piac is található, így mindent a legoptimálisabb helyen szerezhetsz be. Hogy mit, hol érdemes, és miért, arról ebben a cikkünkben írtunk.

Menj egyedül vásárolni!

Amúgy sem, de most, a koronavírus-járvány idején különösen ne családi program legyen a vásárlás. Egy felmérés szerint minél többen mennek vásárolni, annál több a nem tervezett tétel a bevásárlókocsiban. Ha meg tudod oldani, a gyereket se vidd magaddal, ezzel a saját és a többi vásárló idegeit is megkíméled. Nem beszélve arról, hogy pénzt is spórolsz. Ráadásul a legtöbb gyereknek nem élmény az élelmiszerbolti vásárlás, egy-egy nagyobb kajabeszerző körúton a legtürelmesebb baba is hisztissé válhat.

Tervezd meg a hetedet!

Sokkal több felesleges dolgot veszünk akkor, ha naponta megyünk boltba, mint ha egyszerre végezzük el a heti bevásárlást. Gondold át, mit akarsz főzni az elkövetkezendő napokban, és írj fel hozzá minden szükséges alapanyagot.

Ne dőlj be az akcióknak!

Az persze előfordulhat, hogy épp a kedvenc és nem romlandó terméked lett olcsóbb egy kicsit, ekkor természetesen jól teszed, ha bevásárolsz belőle, de a legtöbb esetben nem érdemes közeli lejáratú élelmiszereket venned, akkor sem, ha kevesebbe kerülnek. Kivétel, ha tudod, hogy szinte azonnal megeszed.

Figyelj az összetevőkre!

Ha speciális diétát tartasz vagy csak éppen diétázol, fontos, hogy eligazodj, az adott termék összetételét és kalóriatartalmát feltűntető árucímkéken. Ha tudod, hogy biztosan nassolni fogsz, vegyél rágcsálnivalót, és oszd be, így még mindig sokkal jobban jársz, mint ha később, hirtelen impulzusból a kisközért polcait fosztod le.