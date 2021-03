Az erős haj az egészséges hajhagymáknál kezdődik

A hajállomány növekedése a hajhagymából indul, ahova a tápanyagokat a vérünk szállítja, véredényeken keresztül. Éppen ezért, a hajhagymáknak rengeteg tápanyagra van szükségük ahhoz, hogy aktívak legyenek, és el tudják látni a feladatukat - vagyis folyamatosan növeszteni tudják az erős, egészséges hajszálakat.

Ezt a működést megtámogathatjuk például A-vitaminnal, valamint biotinnal, azaz H-vitaminnal, és B-vitaminnal. Utóbbi kettő számos élelmiszerben megtalálható: tojássárgájában, csiperkegombában, hüvelyesekben, tejben, belsőségekben. Az A-vitaminról pedig itt tudhatsz meg többet, de vigyázni kell, mert a túladagolása is gondokat okozhat. Ahhoz azonban, hogy tényleg elérjük a célunkat, olyan nyomelemeket is be kell vinnünk, mint a cink vagy a vas, vagyis érdemes tüzetesen átvizsgálni az étrendünket, és felmérni, hogy miből mennyit juttatunk be.

A hosszú haj plusz odafigyelést igényel, különös tekintettel a hajvégekre

Sok nőnek nem az okoz gondot, hogy megnövessze a haját, sokkal inkább az, hogy hogyan őrizze meg a tincsei épségét, hiszen a száraz, töredezett hajvégek egyáltalán nem szépek. Ebben a kérdésben azonban számos házi praktika áll rendelkezésünkre, amelyekkel segíthetünk megőrizni a hajunk épségét. Íme 3+1 tipp:

A frissen mosott hajat sosem szabad törölközővel dörzsölni. Helyette inkább óvatos mozdulatokkal töröljük meg, mintha csak egy szivacsból akarnánk kinyomni a vizet. A vizes hajszerkezet sokkal sérülékenyebb, sokkal nagyobb eséllyel kezd töredezni, ezért óvatosabban kell bánni vele.

Ugyanez vonatkozik a fésülködésre is: vizes hajat csak nagyon óvatosan fésüljünk, lehetőleg minél ritkább fogazatú fésűvel. A nagyobb gubancokat valóban könnyebb vizesen kibontani, de ekkor is kíméletesen kell bánni vele, különben maradandó károkat okozhatunk a hajszerkezetben.

Hajszárításkor ne a legnagyobb fokozaton (és legmagasabb hőfokon) használjuk a hajszárítót. Nyilván, így lehet vele a legrövidebb idő alatt végezni, de a nagyon magas hő szintén szárítja a hajat, ami megint oda vezet, hogy a hajvégek töredezni kezdenek. Érdemes inkább közepes hőmérsékleten és teljesítményen hajat szárítani, akkor is, ha így kissé tovább tart.

Hordjuk kibontva a hajunkat, amilyen gyakran csak tehetjük, mert sajnos a hajgumi is hosszú távon megtöri a hajszálakat. Mostanság egyre divatosabbak a különféle kontyok - na ezek pont olyan frizurák, amik nem tesznek jót a hajnak.

A megfelelő ápolás szintén elengedhetetlen

A különféle hajpakolások, hajbalzsamok, hajvégápoló olajok és egyéb szerek használata kifejezetten fontos, hiszen ezekkel tudjuk biztosítani a kellő hidratációt, ami a hajszálak szempontjából elengedhetetlen.

Persze nem muszáj megvenni a boltokban kapható, kész termékeket, létezik több olyan házi hajpakolás is,amik ugyanolyan eredményt képesek elérni természetes összetevőkkel. Ilyen például a tojássárgájából és olívaolajból készített hajpakolás, illetve a méz és olívaolaj kombinációja is. De vannak még hajhidratáló praktikák, amelyekről ebben a cikkben részletesebben írtunk már. A lényeg, hogy valamilyen módon hidratáljuk a hajunkat, mert ha így teszünk, a tincseink hálásak lesznek nekünk.