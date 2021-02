Bár nemrég még arról számoltunk be, hogy talán Emma Watson önmagát jegyezte el, most úgy tűnik, hogy komolyra fordult párkapcsolata Leo Robintonnal. Nem elég, hogy a férfi eljegyezte, most Emma döntött úgy, hogy szünetelteti színészi karrierjét, hogy minél több időt tölthessen szerelmével - írja a Daily Mail.

A 30 éves Emma és párja, aki állítólag vagyonokat keres legális kannabisz értékesítésével, januárban több hétig Ibizán tartózkodtak, ahol a színésznő reggelenként vegán kávézókban olvasgatott egy turmix felett. Úgy látszik, hogy Emmának bejön ez az életmód vagy talán családot is akar, így egyelőre nélkülözniük kell őt rajongóinak.