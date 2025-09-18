Az Emily Párizsban sztárja szakított színésznő szerelmével: néhány hónapig tartott csak a viharos románc

A párról először márciusban kezdtek pletykálni, majd április 30-án tették hivatalossá kapcsolatukat az Instagramon: Lucas Bravo közös fotókat posztolt kaliforniai utazásukról. Ezek a képek azonban mára eltűntek - Shailene Woodley oldaláról is.

Lucas Bravo és Shailene Woodley szakítottak

Forrás: Getty Images / Life.hu

Shailene Woodley és Lucas Bravo között egy hónapja még minden rendben volt

Shailene Woodleyt és Lucas Bravót legutóbb augusztus 4-én fotózták le együtt, az Emily Párizsban forgatásán, egy hónapja tehát még minden rendben volt. Kapcsolatukat a barátaik is üdvözölték: szerintük Shailene augusztusban kifejezetten jó passszban volt. „Boldog, újra jól érzi magát” – fogalmazott akkor egy ismerőse.

A pár állítólag az Egyesült Államok és Franciaország között ingázott, hogy rendszeresen találkozhassanak. Lucas Bravo még áprilisban, a Broadway Good Night, and Good Luck című darabjának premierjén úgy nyilatkozott: „Igen, nagyon boldog vagyok.”

Shailene Woodley legutóbb a Motor City című film főszerepével került reflektorfénybe. Az alkotás augusztus végén debütált a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Lucas Bravo az Emily Párizsban sorozattal vívta ki a nemzetközi ismertséget.