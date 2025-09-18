Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 18., csütörtök

Végzetes hibát követsz el, ha így használod a körömreszelőt — Mutatjuk a jó módszert

manikűr körömápolás kézápolás
Majoros Mirtill
2025.09.18.
A tökéletes manikűrhöz sok dologra kell figyelni. Az egyik ilyen a körömreszelő helyes használata.

A körömreszelő használata elsőre olyan apróságnak tűnhet, amit mindenki ösztönből csinál. Pedig van egy elterjedt rossz szokás, amelyről kevesen tudják, hogy valójában nagyon árt a körmöknek. Ez a hiba nem más, mint az oda-vissza reszelés.

A körömreszelő helytelen használatával tönkretehetjük a körmeinket.
A körömreszelő helytelen használata óriási kárt okoz

A körömreszelésnél sokan elkövetik azt a hibát, hogy összevissza húzzák a reszelőt, hol az egyik, hol a másik irányba. Ez elsőre nem tűnik nagy problémának, de valójában komoly károkat okoz a köröm szerkezetében. A körömlemezek szálkásodni kezdenek, apró repedések keletkeznek, amik idővel beszakadáshoz vezetnek. Sokan pont emiatt nem tudnak hosszú és erős körmöket növeszteni, mert hiába vigyáznak rá, a rossz technika miatt mindig letörik. 

A legjobb, ha mindig egy irányba reszelsz, apró mozdulatokkal, így a köröm szépen, simán formálódik, és sokkal kevésbé lesz sérülékeny.

Érdemes odafigyelni a reszelő típusára is, mert nem mindegy, mivel formázod a körmödet. A túl durva szemcséjű reszelő könnyen kárt tehet a körömben, ezért inkább finomabb változatot válassz, ami kíméletesebb. Ha rendszeresen lakkozol, géllakkot vagy műkörmöt használsz, még fontosabb a megfelelő reszelési technika, hiszen így nem csak a természetes köröm marad egészségesebb, hanem a manikűröd is tovább fog tartani. A reszelés után mindig érdemes egy kis körömápoló olajjal vagy hidratáló krémmel kényeztetni a körmöket és a körömágyat, mert így megőrzik a rugalmasságukat és nem száradnak ki.

Nem az idő, hanem az eredmény számít

Sokan úgy reszelnek, hogy előre-hátra húzzák a reszelőt a köröm szélén, mert így gyorsabbnak tűnik a folyamat. Valójában viszont ezzel szinte szétszálkásítod a körömlemezt, és apró repedéseket hozol létre, amelyek később törékennyé teszik a körmöt. Ezért fordulhat elő, hogy hiába ápolod, a körmöd könnyen bereped vagy letörik.

A helyes módszer az, ha mindig egy irányba reszeled a körmöt. Lehet, hogy kicsit tovább tart, de így sokkal egészségesebb marad a körmöd, és szebb végeredményt kapsz. A reszelőt érdemes finom szemcséjű változatra cserélni, mert az kevésbé sérti fel a köröm felületét.

Ha szeretnél erős és szép körmöket, figyelj a hidratálásra is. Egy jó kézkrém vagy körömolaj csodákat tehet, főleg nyáron, amikor a köröm könnyebben kiszárad. Egy apró változtatás a reszelési szokásaidban hosszú távon teljesen átalakíthatja a körmeid állapotát.

