Tudjuk, mi hiányzott! Visszatér a Nick Carter-féle függönyfrizura, és még a nők körében is divat lesz

Aztán idővel mindenkinek lett hasonló frizurája, volt, akit a fodrász, volt, akit az anyukája nyírt meg. Nagyon úgy tűnik, hogy a 2025-ös év a nagy visszatérések időszaka. A retró kiegészítőktől kezdve a trapézfarmeren át egészen a grunge sminkstílusig lassan minden újra beszivárog a ruhatárunkba és az életünkbe, persze modern „feldolgozásban” – ez a helyzet az ikonikus függöny hajstílussal is, és mi boldogabbak ettől már nem is lehetnénk.

A függöny frizura is közrejátszott abban, hogy a '90-es években totálisan odavoltunk Leonardo DiCaprióért

Forrás: WireImage

Mi is az a függöny frizuratrend?

Megvan Leonardo DiCaprio a Rómeó és Júliából vagy Nick Carter frizurája a Backstreet Boys-ból? Akkor már tudod, miről van szó. A függönyfrizura vagy függöny hajtrend elnevezés az angol curtain cut fordítása, ami – amennyiben férfiakról beszélünk – egy középhosszú hajviselet, amely onnan kapta a nevét, hogy a haj két oldalra omlik a fejtetőn és finoman keretezi az arcot.

Nők milliói nézték a meccseket még akkor is, ha nem értették teljesen, mi az a les - David Beckham legendás függöny frizurája Forrás: Getty Images Europe

Honnan ered a függöny frizuratrend és kik hozták divatba?

A stílus gyökerei egészen az 1900-as évek elejéig nyúlnak vissza. Akkoriban a hosszabb haj és a pofaszakáll volt divatban, amivel ellentétben a függönyfrizura a férfiaknak rövidebb, praktikusabb megoldást kínált.

Különösen a munkásosztály és a sportolók, például a rögbijátékosok kedvelték meg nagyon.

Némi szünet után a frizura újra „felbukkant” a ’70-es években, majd ismét, a ’90-es években, amikor is olyan hollywoodi hírességek viselték, mint Hugh Grant, Johnny Depp, Keanu Reeves, Brad Pitt és David Beckham.

2025 őszétől a TikTokkerek és a K-pop hírességek járulnak hozzá a függöny frizura reneszánszához

Többek között a koreai BTS zenekar énekese-rappere, Jungkook és a szintén koreai SuperM tagjai terjesztik újra a függöny hajtrendet, méghozzá villámgyorsan. A hajviselet esszenciáját a továbbra is a hosszú frufru adja, amely középen vagy oldalt elválasztva omlik az arc két oldalára, miközben tarkón és oldalt a hajat rövidebbre hagyják.

Lehet a haj egyenes, hullámos vagy göndör, bármelyikből ki lehet alakítani ezt a fazont, ha megvan a kellő hosszúság.

Különösen jól áll azokon a férfiakon, akiknek finom vonású, keskenyebb álluk van, mert a frizura határozottabb keretet ad az arcnak.