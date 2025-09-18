Tudjuk, mi hiányzott! Visszatér a Nick Carter-féle függönyfrizura, és még a nők körében is divat lesz

Aztán idővel mindenkinek lett hasonló frizurája, volt, akit a fodrász, volt, akit az anyukája nyírt meg. Nagyon úgy tűnik, hogy a 2025-ös év a nagy visszatérések időszaka. A retró kiegészítőktől kezdve a trapézfarmeren át egészen a grunge sminkstílusig lassan minden újra beszivárog a ruhatárunkba és az életünkbe, persze modern „feldolgozásban” – ez a helyzet az ikonikus függöny hajstílussal is, és mi boldogabbak ettől már nem is lehetnénk.
Megvan Leonardo DiCaprio a Rómeó és Júliából vagy Nick Carter frizurája a Backstreet Boys-ból? Akkor már tudod, miről van szó. A függönyfrizura vagy függöny hajtrend elnevezés az angol curtain cut fordítása, ami – amennyiben férfiakról beszélünk – egy középhosszú hajviselet, amely onnan kapta a nevét, hogy a haj két oldalra omlik a fejtetőn és finoman keretezi az arcot.
A stílus gyökerei egészen az 1900-as évek elejéig nyúlnak vissza. Akkoriban a hosszabb haj és a pofaszakáll volt divatban, amivel ellentétben a függönyfrizura a férfiaknak rövidebb, praktikusabb megoldást kínált.
Különösen a munkásosztály és a sportolók, például a rögbijátékosok kedvelték meg nagyon.
Némi szünet után a frizura újra „felbukkant” a ’70-es években, majd ismét, a ’90-es években, amikor is olyan hollywoodi hírességek viselték, mint Hugh Grant, Johnny Depp, Keanu Reeves, Brad Pitt és David Beckham.
Többek között a koreai BTS zenekar énekese-rappere, Jungkook és a szintén koreai SuperM tagjai terjesztik újra a függöny hajtrendet, méghozzá villámgyorsan. A hajviselet esszenciáját a továbbra is a hosszú frufru adja, amely középen vagy oldalt elválasztva omlik az arc két oldalára, miközben tarkón és oldalt a hajat rövidebbre hagyják.
Lehet a haj egyenes, hullámos vagy göndör, bármelyikből ki lehet alakítani ezt a fazont, ha megvan a kellő hosszúság.
Különösen jól áll azokon a férfiakon, akiknek finom vonású, keskenyebb álluk van, mert a frizura határozottabb keretet ad az arcnak.
A nők körében − a kissé bizarr párducmintás hajviselet mellett − mostanság a curtain frufru, azaz a függöny frufru hódít. Selena Gomez előszeretettel kér ilyen frufrut a fodrászától, Halle Berry egy kócos magas kontyhoz kombinálta a könnyed, rézsútos függöny frufruját, Jennifer Lopez pedig már bebizonyította, hogy a hosszú, természetes hatású függöny frufru a vörös szőnyegen is kifinomult és elegáns tud lenni.
Na és persze kifejezetten praktikus, hiszen nem igényel sok macerát reggelente. Leengedett hajjal, feltűzve és copffal is ki tudod belőle hozni a maximumot; van, aki mindig szépen beszárítja, de a helyzet az, hogy ez a frufrutípus úgy is remekül működik, ha csak beletúrsz egy kicsit és ráfújsz némi hajlakkot.
Némileg keskenyíti a kerek és szögletes arcot, ha megfelelő hosszban vetjük be, emellett megnyitja a tekintetet és szépen kiemeli az arccsontot. Bármilyen hajszínnel rendelkezel, bátran bevállalhatod, egyedül a göndör és rövid hajú hölgyeknek nem túl előnyös a függöny frufru.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.