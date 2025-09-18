Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Bella Hadid kórházi fotókkal sokkolta rajongóit: szörnyen néz ki a szupermodell

betegség lyme-kór Bella Hadid
Virág Emília
2025.09.18.
Bella Hadid szerdán kórházi fotókkal jelentkezett be közösségi oldalán. A rajongói nagyon aggódnak érte, a 28 éves szupermodell infúzióra kötve, meggyötörten látható a képeken.

Bella Hadid a fotósorozathoz rövid üzenetet írt: „Sajnálom, hogy mindig eltűnök, de szeretlek titeket.” Bejegyzéshez azonnal támogató üzenetek érkeztek. Nővére, a 30 éves Gigi Hadid így kommentált: „Szeretlek! Remélem, hamarosan újra erős leszel.”  Tallulah Willis is biztató sorokat írt: „Annyira szeretünk, édesem.” 

Bella Hadid kórházba került
Bella Hadid kórházba került, egyelőre nem tudni, miért

Bella Hadid nem részletezte, miért került most kórházba, de 2023-ban már beszélt arról, hogy Lyme-kór miatt már hónapokat töltött egészségügyi intézményekben. Akkor nyíltan írt arról is, milyen megterhelő volt számára, hogy 15 évig úgy szenvedett, hogy nem tudták az okát: „Ennyire betegnek és szomorúnak lenni, miközben szeretet és hatalmas lehetőségek vesznek körül, valószínűleg a legzavarba ejtőbb dolog volt, amit valaha átéltem.”

Bella Hadid egyik testvére is érintett: Yolanda Hadid 2015-ben egy gálán árulta el, hogy Bellát és öccsét, a 26 éves Anwárt 2012-ben diagnosztizálták Lyme-kórral. „Ígérem nektek, hogy nem hagyom, hogy a szenvedés határozza meg az életeteket” – mondta akkor a Global Lyme Alliance rendezvényén.

A Hadid család nincs egyedül a problémájával: a Lyme-kór számos hírességet érintett. Justin Timberlake idén júliusban vallotta be, hogy nála is kimutatták a betegséget, míg Shania Twain 2022-es Netflix-dokumentumfilmjében mesélte el, hogy már a 2000-es évek elején is szédülés és ájulás kínozta a színpadon, mielőtt diagnosztizálták volna.

