A Golden Globe-gála idén is bővelkedett gyönyörű ruhákban, és kevésbé szépekben is, villantásokból azonban már nem volt annyi. Jól látszik, hogy a sztárok sok mindenre hajlandóak otthonukban is, de valamiért a sokat mutató szerelésekre idén csak nagyon keveseknek esett a választásra.