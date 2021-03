A szépséges modell, Weisz Fanni újra sugárzik a boldogságtól, amit az új szerelem mellett annak is köszönhet, hogy hosszú idő után végre újra önmaga. Fanni őszintén bevallotta, hogy őt már egyáltalán nem vonzza a celebvilág.

"A celeb szó hamar divatossá vált, az angol celebrity híres személyiséget jelent, de nálunk mellékjelentés társult hozzá: olyan ismert ember, aki nem a tudásával, képességével teljesítményével válik ismertté, hanem egy mesterségesen kialakított kép és külsőségek révén - mesélte a Borsnak a modell.

Nyilván ilyen a munkám, hiszen kislánykorom óta modell szerettem volna lenni. Ezen kívülmindig foglalkoztatott a védtelen állatok sorsa, akiknek segítségre van szükségük. Mindig fejlett igazságérzetem volt, zavart, ha bántottak valakit és késztetést éreztem arra, hogy megvédjem. Ezt a két számomra fontos dolgot szeretném egyensúlyba hozni az életemben" - magyarázta Fanni.

Fanni továbbra is jelen lesz a közösségi médiában, a követőit nem hagyja cserben.

"Természetes, hogy a közösségi oldalaim továbbra is a közönségemnek szólnak, nyilván a hétköznapjaim is szerepet kapnak bennük, de törekedni szeretnék arra, hogy több értéket közvetítsek.Csodálatos emberek a követőim, rengeteg jóérzésű értékes ember, hálás vagyok érte, hogy megtisztelnek a figyelmükkel. Boldoggá tesz, hogy szerették a Jelszerdáimat és sokan kérték, legyen újra. Lesz is" - mondta boldogan a modell.