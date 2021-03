Curtis másfél éves kisfiában már most is önmagát látja. A kis Doncsi nem csak kinézetre kiköpött apukája, hanem természetre is. A rapper ugyan már jó ideje nem él együtt gyermeke anyjával, a kisfiát mégis akkor láthatja, amikor csak szeretné.

Én nem vagyok hétvégi apuka! Akkor látom, amikor akarom, és aktívan részt veszek az életében. Alig várom már, hogy két és fél, három éves legyen és elkezdődjenek a közös apa-fia programok, vinném például már Újpest-meccsre. Jó lenne, ha szeretné a focit, bevallom, titkon vágyom arra, hogy annyira , mint én

– árulta el Curtis. A kis Doncsi jelenleg a focilabda helyett a motorokhoz vonzódik.

Senki nem motorozik a családban, de egyszerűen megőrül értük. Neki nem Bogyó és Babócát kell a YouTube-on mutatni, hanem streetfightereseket. Pedig amikor megszületett, az egyetlen dolog, amit elhatároztam, hogy nem fogom engedni motorozni. Ám Doncsi egyelőre ezt nem így gondolja.

– tette hozzá a Blikknek Curtis.