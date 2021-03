Meghan Markle édesapja, Thomas Markle megjelent ma a Good Morning Britain című reggeli műsorban, hogy megossza véleményét lánya tegnapi interjújával kapcsolatban. Meghan arról is beszélt az interjúban, hogy mennyire megviselte a számos paparrazi kép 2018-ban, édesapja most erre reagált - írja a Daily Star.

A férfi azt állította, hogy legidősebb lányát egy fotós kereste meg, aki képeket kért róla. Akkoriban történt Meghan eljegyzése és a média teljesen megőrült.

"Nem tudtam sehová menni és semmit sem csinálni anélkül, hogy lefényképeztek volna. Alkoholistává tettek, különböző jelzőket aggattak rám, az öltözködésemről cikkeztek"

- mesélte a reggeli műsorban a férfi.

Végül a paparazzik meggyőzték, hogy tudnak róla előnyösebb fotókat készíteni, mint ami eddig a médiában megjelent. Thomas abban bízott, hogy a fotós meg tudja változtatni a róla kialakított nyilvános képet.

Meghan őszintén beszél apjával való kapcsolatáról az Oprah interjúban. Az utóbbi időben nagyon eltávolodtak egymástól, leginkább mert édesapja lánya hírnevével akar nyerészkedni.

Elvesztettem az apámat. Elvesztettem egy babát. Majdnem elvesztettem a nevemet. Úgy értem, ott van az identitás elvesztése is. De még mindig itt vagyok és remélem, hogy az emberek most megértik, hogy a történetnek mindig van egy másik oldala is"

- mondta Meghan a legendás interjúban.