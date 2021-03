Hódi Pamela és Tóth Bence

Pami és Bence viharos kapcsolata, majd szakítása után hatalmas fordulat következett. A pár rájött, hogy együtt alkotnak egy egészet, csak egymással lehet teljes az életük. Pamela hamarosan teherbe esett, így a felhők felett jártak a boldogságtól. Életük hivatalos összekötésével sem szerettek volna tovább várni, titokban, szeretteik körében fogadtak egymásnak örök hűséget. A házaspár azóta ragyog a boldogságtól, nemrég beköltöztek új családi fészkükbe, és hamarosan megszületik a kisbabájuk is: a gyönyörű influenszer már a harmadik trimeszterben jár.

Stohl András és Vica

András és fiatal szerelmének esküvője sokáig bizonytalan volt, de szerencsére a korlátozások feloldása idején mégis megtarthatták a nagy napot. Igaz, hogy eredetileg száz-százötven vendéggel szerették volna megosztani örömüket, de végül szűk családi körben, összesen ötvenen ünnepeltek együtt Andrással és Vicával. Az 53 éves színész a Lázár Lovas park kertjében, egy óriásfűzfa alatt fogadott örök hűséget 19 évvel fiatalabb kedvesének, Vicának.

Nagy Szilárd és kedvese, Réthy Zsazsa

Szilárddal nemrég A Dal színpadán találkozhattunk. Az énekesről csak kevesen tudják, hogy nyáron örök hűséget fogadott szerelmének, Réthy Zsazsa énekes-színésznőnek. A pár szűk családi körben ünnepelt, de minden olyan volt, ahogy megálmodták. A meghitt ceremónia a Balaton-felvidék egyik apró kápolnájában volt, ahol Ragány Misa, Szilárd gyerekkori legjobb barátja, egyben duettpartnere volt a férj tanúja. A gyűrűket a pár három éves kisfia vitte az oltár elé. A fergeteges lakodalom sem maradhatott el, aminek a fiatal pár nyaralója adott otthont, és cigányzenészek gondoskodtak a jó hangulatról. A kis esküvő nagy különlegessége, hogy Szilárd és felesége egy ajándékkal is készültek a velük ünneplőknek; másnap körbehajózták együtt a csodás Balatont.

Nyári Dia és Kovács Dániel

A színésznő és párja sokáig attól félt, hogy a tavalyi évben már nem állhatnak oltár elé, a korlátozások nyári enyhítésének köszönhetően azonban mégis sikerült egybekelniük. Egy mesebeli helyet választottak az esküvőjük helyszínéül, ahol minden dekoráció a természetes szépséget, és a természet közelséget tükrözte. Dia egy megható produkcióval is készült újdonsült férjének: egy romantikus dalt énekelt neki. A pár esküvőjének különlegessége, hogy kisfiuk, Zétény születésnapján lettek férj és feleség.

Dombóvári István és felesége

A humorista soha nem beszél a magánéletéről, minden ezzel kapcsolatos kérdésre kitérő választ ad, ám most ő is úgy érezte, hogy világgá kell kürtölnie a boldogságát. Igaz, most sem vitte túlzásba, hiszen csak egyetlen fotót osztott meg az Instagramon, ami alá ezt írta: "Összeházasodtunk." A szűk szavak ellenére a pár boldogabb, mint valaha.

Kollányi Zsuzsi és férje

Az énekesnő és párja már hosszú évek óta együtt vannak. Iker fiaik születése után nemrégiben még egy kisfiúval bővült a család.Majka kolléganője hét hónapos terhesen állt az oltár elé. A ceremónián természetesen a cuki ikrek, Bálint és Bence is részt vettek. Kisöccsük, Bogdán születésekor a szülők már férj és feleségként várták a kis jövevényt.

Lovas Rozi és férje

A színésznő igyekszik titokban tartani a magánéletét: várandósságát, és titokban szervezett esküvőjét sem verte nagydobra. Párjáról akkor mutatta meg az első képet, amikor kimondta neki a boldogító igent, és kisfiuk érkezéséig csak néhány hét volt már hátra.

Kardos Eszter és férje, Rúben

A csinos színésznő számára sosem volt kérdés, hogy feleség és édesanya szeretne lenni. Párjában, Rúbenben megtalálta azt a férfit, aki mellett kiteljesedhet. Rúben az első évfordulón jegyezte el szerelmét, majd Eszter hamarosan állapotos lett, így az áhított hatalmas lakodalomra akkor nem került sor. Kisfiuk, Erik születése után a színésznő biztos volt benne, hogy néhány éven belül kistestvért is szeretnének. Az élet felülírta a terveiket, hiszen a sztármami hamar teherbe esett második gyermekükkel, ám az esküvőt már nem akarták tovább halogatni. Úgy döntöttek, hogy szűk családi körben mondják ki a boldogító igent. A színésznő hat hónapos terhesen állt az oltár elé.