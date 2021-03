Fekete Dávid az elmúlt napokban nem igazán volt aktív a közösségi oldalán. Ennek valószínű az volt az oka, hogy miután bejelentette, hogy külön utakon folytatják fiatal feleségével, arra is fény derült, hogy százmilliókkal tartozik az ügyfeleinek. Utolsó elkeseredésében Facebook-oldalán egy hosszabb imával kért Istentől bocsánatot.

Azóta a felesége is megszólalt, aki azóta is tartja magát ahhoz, hogy közöttük mindennek vége. Persze számára is fájdalmas a mostani a helyzet, de úgy érzi, nem tehet mást.

"Nehéz megszólalni, és nem tagadom, nagyon nehéz napokat élek át. Bármi történt, nem tartom rossz embernek Dávidot. Ember, akinek vannak hibái..." - kezdte Regina a Borsnak.

A fiatal édesanya leszögezte: lezártnak tekinti a kapcsolatot, nincs visszaút.

"Régóta érett bennem, és egyébként szerintem benne is ez a szakítás. Nem fogok, nem tudok neki megbocsájtani bizonyos dolgokat, fájdalmakat, amiket okozott és amiket egy életen át cipelek majd, de ő a fiaim édesapja, úgyhogy valahogy majd rendeznünk kell a viszonyunkat" - mondta.