Steve számára az új év egy új évtizeddel is kezdődött, hiszen január 9-én betöltötte az ötvenedik életévét. A kerek számot sajnos nem kísérte több napos ünneplés, hiszen a koronavírus járvány elleni védekezések miatt még a legjobb barátai sem látogathatták meg. Egyvalaki azonban mégis meglepte a színészt.

"Január 9-én születtem, ez a dátum még annyira közel van a szilveszterhez, hogy őszintén szólva nekem még soha nem volt szülinapi bulim. Most a vírushelyzetre való tekintettel nem is lett volna jó ötlet, ha nagy társaság gyűlik össze nálunk, de a feleségemmel és a sógoromékkal együtt reggeliztünk ezen a különleges szombat délelőttön. Már a tortával is végeztünk, amikor csengetett valaki. Kinéztem az ablakon és meglepődve láttam, hogy Csonka Bandi barátom áll a kapuban, a kezében egy 50-es lufival, és egy isteni finom tortával. Nagyon jólesett, hogy ő velem akart ünnepelni az ötvenedik születésnapomon" – kezdte Steve a Life.hu-nak.

A színész életében is nehézségeket okozott a színházak leállása, de lelkileg mégsem viselte meg ez a bizonytalan helyzet, hiszen neki már számtalanszor át kellett élni ehhez hasonló megpróbáltatásokat.

"Egy vagy két hétig még örül az ember annak, ha pihenhet, de a harmadik héten már eszébe jut, hogy jó lenne valamit csinálni. Így vagyok ezzel én is, de az őrangyalom, a jóisten vagy a sors mindig megment mielőtt valami nagy baj lenne. Tavaly én is kvázi munkanélküli lettem, hiszen se színházba, se forgatni nem mehettem. A nyári enyhített hetek alatt befejeztük egy sorozat forgatását, így lett egy kevés munkám, de ezenkívül nem volt semmi, ami teljesen lekötötte volna az energiáimat. Ez az időszak egyértelműen a fiatal színész éveimre emlékeztetett. Akkor kezdtem a pályámat, amikor június 15-én minden színház bezárta a kapuit és csak augusztusban találkoztunk újra a társulattal. Ilyenkor mindenki felvehette a három havi bérét, amit aztán egy az egyben oda is adott a büfésnek, hiszen egész hónapban a büféből éltünk. Majd nyáron pedig abban reménykedtünk, hogy hátha lesz valami játék, amiből össze lehet szedni annyi pénzt, amivel átvészeljük a nyarat. Így szinte rutinosan kezeltem ezt a szerencsétlen helyzetet, de tettem a dolgom, kipihentem magam és vártam, hogy a már említett sors keze közbelépjen és segítsen megoldani a problémát. Úgy, ahogy akkor, most sem tettem másként, és hála az égnek időben jött a segítség. Elsőként a Life TV Breaking című műsorában lettem műsorvezető, majd februártól jött az Ébredj velünk!" - mesélte Steve, aki több szempontból is nagyon szerencsésnek érzi magát.

Elárulta, hogy házasságára kimondottan jó hatással volt a karantén, hiszen mióta a felesége otthonról dolgozik mindennap együtt reggeliznek, majd ő készíti el a tízórait és még ötórai teát is szervíroz a kedvesének.

"Elsősorban azért érzem magam nagyon szerencsésnek, mert a feleségemmel, sokkal több hasznos időt tudunk együtt tölteni. Amikor tehetjük, együtt kezdjük a napot, ilyenkor én készítem neki a reggelit és a tízórait is. A mi kapcsolatunkra kimondottan jó hatással volt az összezártság. Másrészt egy nagyon remek munkám van, amiért nem győzök elég hálás lenni. Az Ébredj velünk első heteiben sokáig azt hittem, hogy egy kandi kamera show-ban vagyok, amiben egy középkorú színész a főszereplő, aki nem találkozhat a régi barátaival, ezért kinevezik kamu műsorvezetőnek, hogy egy interjú keretein belül beszélgethessen velük. Szinte minden vendégünket évek óta ismerem, van velük egy-egy személyes kedves sztorim. Azt tapasztalom, hogy így ők is sokkal könnyebben megnyílnak és örömmel osztják meg velünk a történeteiket. Ennek ellenére természetesen minden vendégünkre alaposan felkészülök, és bevallom, egy pici izgulás minden adás előtt van bennem. De ez az élő adás varázsa."

Steve-nek a korán kelés sem okoz gondot.

"Alapvetően is korán kelő ember vagyok, amikor adásnapom van 5:15-kor kelek, szerintem ez egyáltalán nem vészes. Ráadásul nem kell minden nap ilyen hamar kikelnem az ágyból, mivel négyen – Ábel Anita, Holdampf Linda, Csonka András és én - vagyunk a műsorvezetők, mindenkinek jutnak pihenőnapok is – osztotta meg a színész a Life.hu-val.