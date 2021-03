Gáspár Evelin nemrég elárulta, exe az ő meztelen képeivel zsarolja. A hír gyorsan terjedt, és hiába vágott vissza a férfi, valamint tagadta, hogy zsarolta volna Evelint, mégis odáig fajult ahelyzet, hogy Boldizsár már az utcára is fél kilépni.

Nincs szándékomban fenyegetni őket, nem akarom zsarolni. Dühös voltam, de gyorsan le is szedtem őket. Azért voltam mérges, mert megfenyegettek. Azt mondták, hogy az enyingiek majd kinyírnak engem és a családom. Hétfő este jöttek is ismeretlenek, betörték a kocsink ablakát, a bejárati ajtót, a ház üvegeit - mondta Boldizsár a Borsnak. A helyzetet mindkét érdeke lenne rendezni, hiszen míg Evelin egyedül sosem jár Salgótarjánban, mert fél, úgy volt kedvese élete is félelemmel teli: