Ideje imába foglalni a hullahopp karika nevét, ha te is küzdesz a csípőn, derékon, és hason lerakódott zsírpárnácskákkal. Amióta az eszemet tudom, a széles csípőmmel küzdök, és bár a csontból nem lehet faragni, a gyönyörűen rárakódott úszógumival igen. Próbáltam már mindent, és nem mondom, hogy nincs szemmel látható eredménye a sok sportnak, de a hullahopp karika használatával rekord idő alatt értem el a kívánt eredményt.

A hullahopp karikázásban az a legjobb, hogy a tévé előtt állva is végezhető, nem kell hozzá se terem, se partner. Amellett, hogy gyönyörűen formálja a derekat és a csípőt, a hasi zsírt is megsemmisíti, de ha huzamosabb ideig csinálod, a lábaid is érezni fogod. A hab a tortán, hogy a leolvadó centik nagyon hamar látszani hamar látszódni fognak.

Így kezdj neki:

Először is ne pánikolj, ha rossz emlékeid vannak a hullahoppozással kapcsolatban: ha egyszer ráérzel, akár több órán keresztül is a csípődön tudod majd tartani a karikát. Az első, és legfontosabb, hogy keress egy olyan helyet a lakásban, ahol karikázás közben nem teszel kárt sem másban, sem pedig a berendezésben.

Öltözz úgy, hogy a derekadat és a csípődet egyáltalán ne takarja ruha, vagy bújj bele egy vékonyabb, sportolásra alkalmas trikóba. Ez azért fontos, hogy a ruha ne zavarja a karika mozgását.

Állj terpeszbe, fogd meg a karikát, emeld a köldöködig, tartsd vízszintesen, majd forgasd meg a karikát a derekadon gyorsan, és erőteljesen. Kétféleképpen tarthatod hosszú időn át a csípődön a hullahoppot: vagy állj kisebb harántterpeszbe, és mozgasd előre hátra a csípődet, ezzel lendítve a karikát, vagy pedig állj terpeszbe, és körkörösen mozgasd a csípőd körbe-körbe.

A hullahopp karikázás amellett, hogy gyönyörűen formálja a testet, javítja a keringést, serkenti az emésztőrendszert anélkül, hogy a testet és az ízületeket terhelné.Milyen karikát válassz?

Vannak műanyag, üreges hullahopp karikák, de tömörebb és fából készült darabok is. Ha alakformálás céljából hullahoppozol, célszerű fa karikát választani, amivel súlyából adódóan intenzív hatást lehet elérni. Szuper a mágneses masszírozó fejekkel ellátott műanyag karika is, ami a rajta lévő gumóknak köszönhetően szinte töri a zsírt. Ne törődj azzal, ha eleinte egy kicsit fájdalmas, vagy kellemetlen érzés a hullahoppozás, ez teljesen természetes, és idővel hozzászokik a tested.

Mennyit kell hullahoppozni egy nap?

Érdemes napi 5-6 perccel kezdeni, majd fokozatosan, egy-egy perccel emelni az edzésidőt. Ha nincs sok szabadidőd, akkor sem kell aggódnod: jó hír, hogy hullahoppozásra elég csupán napi tíz perc, ugyanis annyira intenzíven dolgozza meg a derék kerületét, hogy semmi szükség arra, hogy órákon át kínlódjunk.

A hullahoppozással töltött időnél sokkal fontosabb, hogy rendszeresen elővegyük a karikát, és huzamosabb ideig, legalább napi 10-15 percet rászánjunk! Ha tehát rövid időn belül szemmel látható eredményt szeretnél elérni, és intenzív, otthoni edzésre vágysz, hullahoppkarikázásra fel! Ha kitartó vagy és szorgalmas, hetente akár 1 cm-t is lefaraghatsz a derekadból és a csípődből.