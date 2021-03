Sokak szerint ahol megjelenik, csodát tesz az állatokkal. Ugyan nem gondolatolvasó, de tökéletesen érti a kutyák érzéseit, és reakcióit. Büntetés nélkül tanítja meg még a legagresszívabb kutyákat is, és ami a legfontosabb, hogy nem hisz a dominanciában.

Ocztos Panka ugyan természetvédelmi mérnökként kezdte a tanulmányait, de talán már akkor is sejtette, hogy más irányba fog fordulni az élete, hiszen az egyetemi beiratkozás napján lett a tanulója annak a habilitációs kutyakiképző tanfolyamnak is, amely meghatározta az egész hátralévő életét.

Az egyetemet befejezte, de már a diploma megszerzése előtt, az egyetem mellett dolgozott, mint kutyakiképző. Ma már több mint hat éve foglalkozik kutyakiképzéssel. Specialitása, hogy házhoz menő, személyre szabott szolgáltatást nyújt a tanulni vágyó gazdiknak és kutyáiknak.

- A habilitációs képzésen kifejezetten vakvezető és mozgássérült segítő kutyák kiképzésével foglalkoztunk, ekkor fogadtam örökbe az első mentett kutyámat, Lutrit. Őt követte Lapika egy évvel később, tőle idén februárban, hat együtt töltött év után búcsúztunk el egymástól. A tanulmányaim végére biztos voltam benne, hogy személyre szabott segítséget szeretnék nyújtani, és olyan problémákkal akarok foglalkozni, amik minden kutyatartó életében felmerülhetnek.

A barátaim és az ismerőseim egymás után kerestek meg, hogy adjak tanácsot a kutyájuk nevelésében. Ahogy telt az idő, egyre többen fordultak hozzám, majd tovább ajánlottak, így egyik pillanatról a másikra egyre több kutyához jutottam el. Ekkor még nem volt a fejemben megtervezett koncepció,

az elmúlt hat év folyamatosan alakította magát, és ehhez az élet adta a kezdő löketet. - kezdte Panka a Life.hu-nak.

A szerelem vállalkozás azóta olyannyira kinőtte magát, hogy Panka mára már több száz kutyával dolgozott együtt. Sokak szerint, amikor megjelenik, csodát tesz a kutyákkal. Sikerének titka saját maga által kifejlesztett egyedülálló technikájában rejlik.

-Ma már mindenki tudja, hogy a kutyában rengeteg pénz van, hiszen a legtöbb esetben olyanok, mint egy gyerek, de nekem soha nem ez lebegett a szemem előtt, mindig az volt a célom, hogy valami olyan dolgot csinálhassak, amivel másoknak segíthetek, köze van a természethez/állatvilághoz.

(Az egyetemi képzésemet is ez alapján választottam.) Így a kutyakiképzés egy tökéletes munka számomra, nagyon szerencsésnek is érzem magam, de az, hogy az elmúlt években ilyen nagy sikere lett a munkámnak az nem csak a szerencsén múlt. A tartós eredményekhez hatalmas alázatra van szükség, és úgy gondolom, hogy ha ez nem lenne meg bennem, nem ért volna ennyi pozitív élmény sem a munkám során.

Az egyik specialitásom az, hogy egy házhoz menő szolgáltatást alakítottam ki. Ez azért nagyon fontos, mert így a kutyával a megszokott környezetében tudok foglalkozni. Mindig abban a közegben kell megvizsgálni a problémákat, ahol az állat a legtöbb idejét tölti és a probléma megjelenik. Több gazdinak is az volt első visszajelzése, hogy „Panka, amikor idejöttél olyan volt, mintha varázsoltál volna."

Ehhez a munkához kell egy személyiség, de azt nagyon fontos kiemelnem, hogy tudományos alapja van annak, amit csinálok. Nem vagyok gondolatolvasó, inkább csak a kutyák érzelmeit próbálom megfigyelni – magyarázta Panka, akit a legtöbben azért keresnek meg, mert büntetés nélkül tanítja az agresszív kutyákat is.

-Az első években nagyon sok agresszivitással kapcsolatos problémával kerestek meg, akkor ez nagyon nagy falatnak tűnt szakmailag, de mára ez lett az a szakirány, ami a leginkább jellemzi a munkámat, nagyon fontos, hogy semmilyen körülmény között nem büntetem meg a négylábú kedvenceket.

A munkám során nem alá-fölé rendelt viszonyban dolgozok együtt az állatokkal és a gazdikkal, hanem igyekszem a lehetőségekhez mérten teljesen egyenrangú felekként.

Nem hiszek a falkarendszerben, hiszen hogyan is lehetnénk egy falkában a kutyánkkal, amikor a falka azonos fajú egyedek közössége. Én, mint ember és ő, mint kutya soha nem fogunk egy falkát alkotni, ezért nem kell őt ledominálni sem. A dominancia szót soha nem is használom, pont emiatt. Nekem emberként és gazdiként kell viselkednem, neki pedig kutyaként, aki bár rengeteg dologban függ tőlem mégis saját egyedülálló személyiséggel rendelkezik és kaphat szabadságot. – fejtette ki Panka, aki azt tapasztalja, hogy nyolc alkalom után már jelentős eredményeket lehet elérni még a problémás kutyáknál is.

- Azt tapasztalom, hogy átlagosan nyolc találkozó kell ahhoz, hogy megoldjunk egy-egy problémát. Ez persze lehet kevesebb, de esetenként több is. Fontos, hogy a gazdit is meg tudjam tanítani a kutyájával való helyes kommunikációra, hiszen miután az én munkám véget ért, a tanultakat nekik kell alkalmazniuk a hétköznapokban – osztotta meg a Life.hu-val a kutyakiképző.

