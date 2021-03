Cserna Antal rutinos sofőrnek tartja magát, így a mai napig sem érti teljesen, hogyan történhetett meg egy hónappal ezelőtt az a csúnya autóbaleset.

"Nem mentem gyorsan, nem is értem, hogy mi történt. (...) Arra is vigyáztak az angyalok, aki szembejött, akivel frontálisan ütköztünk. (...) Mondtam a rendőröknek is, hogy nem tudom, mi volt, mert fogtam a kormányt és úgy csúsztam meg, mintha derékszögben elhúznák az autót. Azon a részen sok ilyen csúszás szokott történni, ők is látták, hogy nem mentem gyorsan, csak tehetetlen voltam. Inkább azt kellett feldolgoznom, hogy meghalhatott volna az is, aki szembejött, meg én is..." - magyarázta egy kereskedelmi csatorna reggeli műsorában Antal.