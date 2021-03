Az utcai zaklatás volt a téma a Life Tv Bréking!című műsorában. Ennek kapcsán a műsorvezető, Demcsák Zsuzsa is elmesélte, hogy bizony neki is többször kellett már menekülnie, sőt a lányával is hosszan beszélgettek már arról, hogy mennyire kell félni a zaklatóktól, és mik azok a tettek, amik molesztálásra utalhatnak.

"Nekem azért többször kellett szaladnom hazafele, és fényes nappal. (...) Ez egy létező történet. A lányom a buszról hívott, hogy 'figyelj anya, már a villamos óta valaki jön velem', Krishan azonnal szaladt ki a buszmegállóba, vette le a gyereket a buszról. És egyébként szállt le volna le az ember is" - mesélte a műsorvezető.